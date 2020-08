Chacareros piden el desalojo de la toma del Labraña

Afirman que la chacra usurpada no estaba abandonada ni deshabitada, y que tres familias viven en el lugar. “En el lugar existe un paso que el mismo dueño dejó para que los vecinos de Labraña puedan transitar, pero de ninguna manera era un espacio público. La chacra que se usurpó es una propiedad privada con todos los servicios pagos y al día. Hoy sentimos que, así como fue esta chacra que está habitada, mañana puede ser cualquiera de nuestras chacras las que quieran usurpar con la sola excusa de decir que no tienen donde vivir”, comentaron.

Agregaron que entienden el problema habitacional que afecta a toda la región, pero que sus chacras no están abandonadas ni son la solución.

“Si nuestras chacras hoy no producen como antes es porque la crisis económica de los últimos años también nos ha golpeado de manera atroz. La falta de acompañamiento a los chacareros para poder volver a producir ha hecho que debamos desmontar sin poder volver a replantear. No es un negocio inmobiliario como dicen, son nuestros hogares donde vivimos y donde vamos a morir. No vamos a permitir más atropellos como el que se gestó ayer con la usurpación, queremos una respuesta concreta y definitiva de la Justicia y de las autoridades municipales. No somos nosotros quienes debemos responder con nuestras tierras a la falta de vivienda”, explicaron.

Además, el grupo de productores hacen responsables al gobierno local y a la fiscalía ante cualquier hecho de violencia que pudiera ocurrir en el lugar.