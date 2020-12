La terapia de flores para cuidar a los animales de la pirotecnia

“Yo comencé la experiencia para poder tratar mis ataques de alergia que tenían una base emocional muy fuerte. Me recomendaron una de estas terapias y funcionó. Luego de un año empecé a ver muy buenos resultados, tan así que hasta dejé de tomar la medicación tradicional. Pasó mi adolescencia, me acompañó durante mi carrera en psicología y hace dos años inicié los estudios para comenzar a dedicarme a esto. Siempre digo que no se trata de una terapia alternativa, es complementaria, porque la medicina tradicional se puede acompañar con otras experiencias porque no se contraponen, todo lo contrario, pueden transitar juntas, y muchas veces eso es lo necesario”, relató en diálogo con LM Cipolletti.