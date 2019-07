Las multas del Municipio son permanentes, pero no alcanzan para terminar los loteos truchos, en algunos casos, ofrecidos como barrios VIP. “Los vendedores tienen actas contravencionales, pero continúan. Es gente que sale a estafar. Donde se construyeron viviendas no se va a pasar una topadora, pero sí vamos a hacer una ordenanza para ver qué hacer con los barrios rurales y cómo seguir”.

En la comuna aseguran que muchos de los impulsores son reincidentes y no frenan ni con multas.

La tentación es grande para quienes buscan un lugar para construir su casa, ya que el valor es menor al del mercado. La consecuencia es grave: los servicios no llegarán a esas zonas.

Sin embargo, muchos lo saben y compran igual. En viejas chacras cercanas a Ferri, por ejemplo, los dueños del predio se lo aclaran a cada interesado, pero dejan la puerta abierta a soluciones comunes: paneles solares, bombeo de agua propio y gas envasado.

La comuna no accionará contra los compradores, pero Bordignon ratificó que los servicios no llegarán a zonas que están fuera del ejido habilitado. “Hay lugares como Plottier que permiten estas cosas, teniendo loteos muy distantes”, comparó Bordignon. Y aseguró que en Cipolletti no se regularizarán esos loteos.

Se debatirá qué hacer con la zona rural

Canchas de fútbol, piletas, lavaderos de autos o loteos ocupan el espacio que hace décadas estaba reservado a plantas de manzanas o peras. Cientos de productores cipoleños abandonaron la actividad, por la crisis de rentabilidad del sector o, simplemente, porque los nietos de los primeros chacareros eligieron otras actividades. Así, el terreno que la ciudad preservó para la producción se volvió fértil para otros negocios.

“Lo primero que hicimos fue crear un área de Desarrollo Rural, algo que el Municipio nunca tuvo, y estamos trabajando en una ordenanza para analizar la planificación (del sector), que tiene 100 años”, explicó el secretario de Gobierno, Bruno Bordignon. El texto no avalará los múltiples emprendimientos actuales, sino que buscará actualizar la normativa “al mercado actual”.

“La zona rural, por ordenanza, debe ser para la producción. Hicimos un relevamiento en el área rural y hay varios barrios ilegales. algunos están con pocas construcciones, otros tienen pocas. Hay algunos barrios suntuosos. Y hay muchos usos indebidos, no solo viviendas”, cuestionó Bordignon.

El funcionario expresó que “el código no se cumplió. No es que el Municipio no permitió los loteos, pero tampoco abordó el tema con la convicción de solucionarlo”.

zona urbanizable zona urbana

Para el Municipio, “hay oferta de sobra”

Tierras en la zona norte

El área urbana de la ciudad dispone de unos 4000 lotes baldíos aptos para construir viviendas y a fines de 2018 sumó 800 hectáreas para realizar loteos. “Es un tercio” de la zona urbanizada actualmente, aseguraron

Cooperativas

La habilitación de 500 hectáreas para nuevos barrios tiene como objetivo bajar el costo de los terrenos. El Municipio retomará el trabajo con las cooperativas que se desarrolló al crear el Distrito Vecinal, con lotes a bajo precio.

LEÉ MÁS

Persecución en Ruta 22: detuvieron a dos jóvenes en un auto de alta gama con marihuana y éxtasis

Lo atraparon con una moto robada a metros de la comisaría