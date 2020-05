La Justicia les avisó que el asesino de su madre podría obtener prisión domiciliaria

Según indicó a LM Cipolletti la familia de Blanca, el 27 de abril pasado el juzgado de Ejecución N° 8 a cargo de Lucas Lizzi los notificó sobre la solicitud de prisión domiciliaria que había pedido el interno quien cumple condena en el Penal 5 de la ciudad. Aún no hubo información oficial sobre los resultados.

“La notificación le llegó a mi hijo y nos llenó de bronca. Es insólito pensar que una de las personas que mató a la madre de mis hijos pida salir de la cárcel como si nada”, relató a LM Cipolletti Baldemar Barrientos, ex esposo de la mujer.

Indicó que hace algunos días, su hijo a quien le notificaron sobre la posibilidad de la prisión domiciliaria, comenzó a recibir amenazas en su cuenta de Facebook. “Todas las capturas de pantalla se las mandamos al juez para que las tenga en cuenta, porque si llega a salir y nos pasa algo, ellos serán los responsables”, cuestionó el hombre.

“Me niego a que salgan, ni siquiera ver al vecino de la esquina. Es obvio que si les dan la domiciliaria no la van a cumplir y van a salir a hacer cagadas de nuevo. Fueron condenados y tienen que cumplir con la pena. Yo no les tengo miedo, pero temo por mi familia. Cuando todo esto pasó mi hijo más chico tenía cinco años y vio caer a su madre toda ensangrentada. Ahora tiene doce, y esas secuelas quedaron”, contó Barrientos. Luego, le mandó un mensaje al juez de Ejecución: “Le pido al juez que piense que son personas que mataron a una madre ejemplar, trabajadora. Que un nene se quedó sin madre. Ellos pensaron sólo en matar, no les importó nada, y deben pagar por eso”.

