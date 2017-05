Según determinaron los peritos, el siniestro se originó por un chispazo accidental y arrasó con todo lo que había en el edificio. Comenzó a las 23 del martes 21 de marzo y provocó un denso humo que complicó la tarea de los bomberos.

El dueño de la gomería, Hugo Parra, contó a LM Cipolletti que con mucho esfuerzo lograron reabrir el negocio hace una semana y que los vecinos ayudaron mucho en el proceso. "Un hombre donó la pintura para el exterior".

No obstante, aseguró que tiene muchas deudas y que la cantidad de clientes no es la misma porque fueron varios meses que el local estuvo sin funcionar. No obstante, tiene fe en que una vez que los ciudadanos se enteren de la reinauguración vuelva a trabajar como siempre.