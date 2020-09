La fila de pacientes con problemas respiratorios es cada vez más larga

No solo llama la atención la fila de pacientes sospechosos de Covid-19 que esperan su turno afuera de la Escuela de Cadetes para hacerse el hisopado que confirmará o no su diagnóstico presuntivo. Enfrente, donde atiende el viejo hospital transformado en unidad de atención temprana, mucha gente se agolpa y hace cola sobre calle Saenz Peña. Es la demanda espontánea de pacientes sin turno que cursan algún tipo de afección respiratoria y se juntan afuera para que los asistan. Basta con pasar por allí y detenerse a mirar el grupo de 15 o 20 personas que espera, a distancia, en la vereda.

Los pacientes aguardan afuera del hospital porque resulta más seguro y conveniente que la espera sea en un espacio abierto, donde puedan garantizar las medidas de distanciamiento social, que permanecer encerrados en las instalaciones del viejo hospital. "Aunque cursen distintas enfermedades respiratorias, todos son potencialmente Covid-19 y el riesgo es menor si están afuera", aseguró Muñoz.

El mismo criterio se toma para organizar la atención -con turno- de todos los hisopados que se realizan en la Escuela de Cadetes de la Policía. Incluso, allí son más rigurosos porque a los pacientes se los cita cada 10 minutos para que no se crucen. Sin embargo, muchos no respetan el turno y se terminan amontando.

"Cada vez hay más demanda, pese a que ampliamos la atención. Comenzamos con un médico y ahora hay dos por turnos para atender la demanda espontánea de pacientes hasta las 22 porque no estamos dando abasto. Los chicos atienden hasta 80 personas por día", contó Muñoz.

Lo mismo ocurre con todos los pacientes que presentan síntomas compatibles con el coronavirus y son convocados por el personal de Salud para ser hisopados en la Escuela de Cadetes con un turno programado cada 10 minutos. Al respecto, Muñoz advirtió que el hospital está afrontando los hisopados de personas mutualizadas y no, que no pueden sacar de su bolsillo entre 7 y 8 mil pesos para pagar un test. "El grueso de la gente, en este momento, no tiene esa suma de dinero para hacerlo; y acá, en el hospital, damos respuesta y no pagan un peso", resaltó.

Colas para hisoparse Anahí Cárdena

El número de muestras que toman los técnicos crece día a día, en consonancia con una curva de contagios por Covid-19 que viene sumando casos todos los días. Comenzaron con 4, 10 y 20 hisopados; y ahora están en el promedio de los 90 diarios. Incluso, ayer hicieron 95, solo en el hospital y sin contar los que se realizan en las clínicas privadas y otras localidades como Cinco Saltos y Fernández Oro. Tampoco se tomaron en cuenta todos los hisopados que se hacen en el momento, porque son urgencias. Sucede, por ejemplo, cuando llega un paciente muy comprometido a la guardia o requiere un traslado. "Lo hacemos ahí para no perder tiempo", comentó Muñoz.

Derivaciones

La demanda en la atención que canaliza en el hospital se siguen reflejando en el número de camas, todas ocupadas. Por eso, hay días que es necesario gestionar la derivación de un paciente hacia otras ciudades. Ayer, sin ir más lejos, Muñoz comentó que tuvieron que trasladar a una mujer oriunda de Cipolletti hasta Viedma. Tenía cobertura social y requería ser internada. Fue derivada hasta allí en una ambulancia.

En tanto, la semana pasada se conoció el caso de un matrimonio mutualizado que fue trasladado en un avión sanitario hasta Buenos Aires; y otros pacientes debieron ser derivados a Catriel o Bariloche porque no había camas, en las últimas semanas. "Seguimos en rojo", concluyó Muñoz.