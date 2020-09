En Cipolletti hubo 67 altas y se redujo la cantidad de casos

Desde Salud se ratificó que no se incorporarán otros tratamientos de prueba, como el ibuprofeno inhalado. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud, afirmó que a pesar de los resultados positivos que tuvieron pacientes de otras provincias, es un tratamiento que "no está autorizado por la Anmat", porque no ha sido testeado y se desconoce si puede generar efectos perjudiciales. "Salud no puede avalar un tratamiento que no está aprobado por la Anmat", concluyó Ibero. Tampoco se contempla, por el momento, la utilización del suero equipo que está a prueba en diferentes distritos, como Neuquén.

A los pacientes leves de COVID-19 solo se les tratan los síntomas, por lo que ingieren paracetamol para la fiebre y los dolores musculares.

Según el parte sanitario diario de Salud, en Cipolletti ayer se firmaron 67 altas de pacientes recuperados, mientras que hubo 33 casos nuevos. La ciudad redujo la cantidad de personas internadas, en domicilios y centros de salud, pero aún mantiene más de 400 casos activos. Es la tercera ciudad con más pacientes, detrás de Bariloche y Roca.

Ayer se informó la muerte de un hombre de 30 años. En la ciudad ya fallecieron 45 personas.

-> El parte sanitario de la provincia: hay 2652 activos

Ayer hubo 12 víctimas fatales. Eran oriundas de Viedma, Allen (dos personas), Villa Regina, Bariloche, Cervantes, Cipolletti, General Conesa, Dina Huapi, Godoy y General Roca (dos casos). El total de fallecidos es 309.

Luego de dos jornadas con menos de 200 casos, ayer los contagios nuevos treparon a 230. Se confirmaron nuevos pacientes con diagnóstico positivo de coronavirus en 26 ciudades. Los pacientes activos en toda la provincia son 2652.

La cantidad de altas igualó a los nuevos casos. Fueron 230 personas, de 20 ciudades. Cipolletti fue la que tuvo más recuperados, con 67 personas. Desde el inicio de la pandemia se recuperaron 7725 pacientes de COVID-19.