Pacientes no respetan turnos y se arman colas para hisoparse

Con una curva de contagios que no para de crecer en Cipolletti, desde hace aproximadamente un mes que el personal de Salud decidió realizar todos los hisopados de casos sospechosos de Covid-19 en la Escuela de Cadetes de la Policía, ubicada sobre la calle Fernández Oro, frente al viejo hospital que funciona como unidad de pronta atención.

Esto es así desde que Cipolletti refleja un aumento importante y sostenido en la cantidad de casos positivos. En otro momento de la pandemia, la guardia se prestaba también para hacer hisopados.

Ayer (7/9), los sospechosos convocados para hisoparse fueron 65 y algunos hicieron sentir su malestar por la demora, mientras formaban una larga fila afuera de la Escuela de Cadetes, por calle Sáenz Peña.

Desde el hospital cipoleño se indicó a LMCipolletti que esta situación no debería ocurrir porque los técnicos trabajan de forma ordenada, con turnos cada 10 minutos, para que los pacientes citados no se crucen. "Pero hay gente que no respeta el turno, eso pasa. Va a cualquier hora. Entonces, los sospechosos se juntan afuera. De ahí la demora", advirtió el personal de Salud.

También ocurre que algunos pacientes van acompañados. Incluso se ha dado el caso de que concurra toda una familia para que se hisope uno solo. Esto tampoco debería pasar, como se aconseja en distintos centros de Salud, comercios y otros sitios, a fin de desalentar la circulación de personas. "Los pacientes deben ir solos", reiteraron.

Para este martes está previsto que se hisopen a 50 personas más, a partir de las 14. Se informó que los técnicos van y hacen su trabajo en dos horas y media, en total. "A las 16.30 ya no queda más nadie", aseguraron fuentes hospitalarias.

Es importante que los pacientes sospechosos acudan al turno, en tiempo y forma, porque tampoco es viable que puedan volver al otro día, ya que la idea justamente es que no deambulen.

Se trata de pacientes que necesariamente tienen que ser examinados a las 72 horas de iniciados los síntomas de la enfermedad. Son sospechosos que sí o sí serán confirmados o descartados por laboratorio; cuyas muestras se enviarán al día siguiente a General Roca.

A todos ellos, que son muchos, hay que sumarles luego los positivos por nexo epidemiológico que no concurren a la Escuela de Cadetes por cuanto no hay que hisoparlos.

La falta de responsabilidad social también se manifiesta hacia el seno de los barrios cuando muchos de estos sospechosos no cumplen con el aislamiento. Incluso ha ocurrido con casos positivos que no revisten gravedad y están con internación domiciliaria. Lamentablemente, desde el hospital cipoleño pudieron corroborar esta situación, en función de lo cual se ha solicitado la presencia de personal municipal.

Quiénes se hisopan y quiénes no

La nueva definición de casos positivo del gobierno nacional -y a la que adhirió la Provincia- alcanza a las personas que conviven con pacientes diagnosticados por laboratorio que presentan uno o más síntomas compatibles con la enfermedad. A ellos se los consigna como positivos sin realizar hisopados, con la finalidad de agilizar su internación y evitar que continúe la propagación de la enfermedad.

En los partes diarios que elabora el hospital cipoleño el nuevo criterio para diagnosticar casos de coronavirus sin hisopar se refleja en las cifras bajo la categoría "positivos por nexo epidemiológico".

La nueva disposición que ya tiene plena vigencia en el hospital local exceptúa a personas con factores de riesgo, gestantes, trabajadores y trabajadoras de salud, personal esencial, pacientes que presenten criterios clínicos de internación hospitalaria y personas que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada. También a los fallecidos sin causa conocida. Todos ellos son y serán hisopados en la Escuela de Cadetes.