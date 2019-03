La Corte definirá el 22 el amparo contra Weretilneck

STJ: El Superior Tribunal debe resolver si habilita la apelación de Cambiemos.

La Corte puso la fecha

El FpV recurrió a la Corte a través de un amparo para que impida que Weretilneck sea candidato. Aseguran que está alcanzado por los impedimentos constitucionales del artículo 175 de la Constitución Provincial, algo que el STJ negó. Los jueces de la Corte analizarán el planteo el viernes 22 y ese día se conocería su dictamen, que pondrá fin a la disputa.

En el oficialismo provincial confían en que la Corte no modificará el fallo y permitirá que Weretilneck sea candidato. En Juntos arriesgan, incluso, que el tribunal federal no opinará sobre la cuestión de fondo por tratarse de una disputa en torno a la constitución provincial sobre la que ya se expidió la Justicia rionegrina.

Con un argumento similar, en tanto, el Procurador Crespo recomendó al STJ que rechace el recurso federal de Cambiemos. La alianza nacional quiere apelar el fallo que habilitó a Weretilneck a ser candidato. Sin embargo, Crespo afirmó que la discusión “es puramente local -interpretación y aplicación de normas de derecho público provincial- tratándose por ende de una cuestión no federal”, por lo que no debe intervenir la Corte. El STJ no anunció el plazo para expedirse.

