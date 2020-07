La Conmebol dejó en offside a todo el fútbol argentino

Son ocho de los diez países sudamericanos en donde los clubes de fútbol ya están entrenando y Conmebol puso fecha para retomar los torneos internacionales, lo que dejó en offside a la Asociación del Futbol Argentino, que ahora no solo tiene la presión interna sino también fuera de los límites geográficos. ¿La novedad podría adelantar el retorno a la actividad en todo el país?

De los diez países que integran la Conmebol, ocho retomaron los entrenamientos o tienen previsto hacerlo en las próximas semanas, mientras que Argentina y Chile aún mantienen el confinamiento estricto.

Preocupación

Por eso, la AFA expuso su disconformidad con la definición de las fechas cuando, en su caso, todavía negocia y espera que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, autorice el retorno a los entrenamientos.

En ese marco, desde la entidad madre del fútbol argentino insisten en que no adelantarán los procesos, incluso tampoco les permiten entrenar a los clubes del interior, en donde los gobiernos ya autorizaron la actividad física y deportiva. El argumento es que tendrían una ventaja deportiva respecto de las instituciones que se concentran en las zonas “rojas” de contagios del coronavirus.

La situación es preocupante para AFA y los clubes con compromisos internacionales. Hace dos semanas, el argentino Gonzalo Belloso, secretario general adjunto y director de Desarrollo de la Conmebol, ya había adelantado que para la reanudación de las copas Libertadores y Sudamericana “no puede esperar a un país que no esté en condiciones por razones extradeportivas, políticas u organizacionales”.

La reunión virtual del Consejo de ayer, de la que participaron los presidentes o representantes de las diez federaciones del fútbol sudamericano, no prevé un cambio de formato en las competencias. Sí, como ya advirtió hace algunas semanas su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez, existe la posibilidad de extender ambas competencias a 2021.

La diferencia entre las fechas de retorno es que la Sudamericana debe esperar que se defina la fase de grupos de la Libertadores para conocer los equipos que completarán el cuadro de 16avos. de final. La Libertadores, que jugó sus dos primeras fechas, cuenta con Tigre, River, Racing, Defensa y Justicia y Boca.

En la Sudamericana, en tanto, los equipos argentinos que avanzaron a los 16avos. de final son Vélez, Lanús, Unión de Santa Fe e Independiente.

“Si vuelve la Conmebol, que vuelva todo”

En el fútbol del ascenso están pendientes de las determinaciones de AFA, ya que los planteles quedaron desmantelados después del 31 de junio.

El apurón que le dio ayer Conmebol a AFA no pasó inadvertido entre los referentes del fútbol del interior, y uno de los que hizo declaraciones tajantes fue el ex arquero de Cipolletti Matías Alasia, quien expresó en el programa radial Dos de Punta, de Mendoza, que si vuelven a entrenar los equipos con compromisos internacionales, deben hacerlo todos.

“Cuando los equipos de Mendoza podían entrenar, no los dejaron. ¿Qué pasa si regresan los que juegan copas? Si vuelve la Conmebol, que vuelva todo; si no, que no vuelva nada”, manifestó el 1 de Corral de Bustos.

Alasia tiene futuro en Deportivo Maipú, su último equipo, con el que ya arregló todo para extender el vínculo. “Yo siempre estuve en contacto con el club. Les di la palabra de que volvía a Maipú. En febrero ya tenía acordado un nuevo contrato”, dijo.

Ayer, la cuenta oficial del Deportivo Maipú informó de manera oficial el desembarco del inversor Grupo M&M Sports, comandado por Mauro Menseguéz, hermano del ex River. “Se oficializó a la Subcomisión de Fútbol Profesional al mando de Alejandro Terraza, Horacio Morolli y Fabricio Rinaldi, quienes pondrán manos a la obra para conformar el plantel y el cuerpo técnico que irá por el ascenso”, informaron.