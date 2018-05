La Ciudad Judicial no arranca y hay bronca en la Uocra

Tras meses de atraso, el complejo de la Ciudad Judicial sigue sin contar con una fecha de inicio definida, situación que provocó que 30 trabajadores de la Uocra comenzaran un acampe en el predio por tiempo indeterminado para exigir una pronta respuesta ante esta situación.

“Hace más de un año que debería haber comenzado la obra, y entre Provincia y la empresa se pasan la bola y no sabemos a quién creerle. Provincia dice que ya dio el anticipo financiero para arrancar, pero la empresa dice que no. Y nosotros no podemos seguir así, esperando por siempre”, indicó Juan Garrido, referente del gremio de los obreros de la construcción en la ciudad.

A su vez, indicó que tras agotar todo diálogo tanto con Provincia como con la empresa, “se nos obliga a tomar esta medida, ya que son más de 90 los compañeros que se están quedando sin trabajo”.

El edificio de 20 mil metros cuadrados estará ubicado en una manzana del barrio Flamingo, donde los trabajadores desocupados llevan a cabo el reclamo. Este predio fue donado por el Municipio para edificar la esperada sede judicial, que sólo para su primera etapa costará más de 300 millones de pesos.

Garrido sostuvo que esta situación se da en un momento en el que el sector está “complicado”, ya que a una época de poca demanda para los obreros de la construcción se suma la inminente finalización de otros proyectos de obra pública en la localidad. “Necesitamos que salgan urgente estos puestos de trabajo, tenemos el proyecto de las 400 viviendas que ya se está terminando, y se van a quedar muchos compañeros sin trabajo”, sostuvo. Además, anunció que continuarán el acampe intermitente en el predio de forma indefinida mientras no reciban una respuesta contundente.

Hay alarma también por la decisión de Nación de cortar el chorro a la obra pública, lo que podría también afectar más de un proyecto previsto para la ciudad.

“Tenemos el proyecto de las 400 viviendas que ya se está terminando y muchos se van a quedar desocupados. Necesitamos que salgan urgente estos puestos de trabajo”.Juan Garrido, Secretario general de Uocra Cipolletti

90 puestos de trabajo habrá en la obra de la Ciudad Judicial.

Desde la Uocra aseguran que el inicio de la obra estaba previsto para el año pasado y que, hasta la fecha, aún no saben cuándo podrán comenzar. Mientras tanto, los albañiles no tienen trabajo.

