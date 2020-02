Jarita le puso el ritmo a la clasificación de Cipolletti

Cipo logró el pase de ronda tras empatar 1 a 1 (0 a 0 en la ida) con Ferro, haciendo valer el gol de visitante, que marcó Nicolás Trecco.

El jueves, cuando se realizó el sorteo de la etapa final de la Copa Argentina y apareció Colón como posible rival de Cipo o Ferro, Jara se inspiró y salió un cantito que pudieron estrenarlo después de eliminar al equipo pampeano.

"Estábamos en el predio con Nicolás Iachetti y Boris (Magnago), y supimos que nos tocó Colón y ahí les canté el tema ‘Aeea, yo soy albinegro’, y ahí quedó. Nos cagamos de risa. Ayer (por el viernes), cuando estábamos cantando en el vestuario, algunos dijeron ‘cantá el tema’, y ahí yo le puse ‘albinegro’ arriba de ‘sabalero’ y cantamos todos. Estuvo bueno", explicó Jarita, que también lo vive como hincha.

"Estoy contento, se vio muy contenta a la gente de Cipolletti y los alrededores. Hemos recibido muchos mensajes de felicitaciones, esto es un plus para el hincha y para nosotros", expresó el defensor desde La Pampa antes de viajar a San Juan, donde mañana visitarán a Peñarol.

"Nos vino bien, más allá de que estamos enfocados en estar entre los seis mejores (del Federal A). Ahora pensamos en el lunes, tenemos una seguidilla de partidos, tenemos que mejorar cosas para seguir creciendo y desarrollar el juego que queremos", señaló Jara, y destacó que físicamente el plantel está bien: "Hicimos una pretemporada muy dura y estamos bien, se nota. Ojalá se note en San Juan".

Hoy comienza la 17ª fecha

Esta tarde se pone en marcha la 17ª fecha de la zona B del torneo Federal A, que cerrará mañana con el cruce en San Juan entre Peñarol (17 puntos) y Cipolletti (19), desde las 17.

Hoy, a las 17:30, Sansinena (21) recibirá en Cerro a Juventud Unida de San Luis (15); mientras que Olimpo (12), el último del grupo, jugará en Bahía Blanca ante Camioneros (20). Al mismo horario, en Viedma, Sol de Mayo (15) será local de Desamparados (16). A las 18, jugarán los dos escoltas de la zona. Por un lado, Huracán (26) de Las Heras recibirá a Círculo Deportivo Otamendi (19) y Villa Mitre (26) visitará a Deportivo Madryn (22). La jornada la cerrará el puntero Deportivo Maipú (30) ante Estudiantes (18).

El ex Cipo y Colón, Matías Sosa, quiere que les vaya bien a los dos equipos.

Sosa: “Es una sensación linda y extraña, que clasifiquen los dos”

Jugó con las dos camisetas. Se lució por momentos en Cipolletti y también tuvo un paso que define como “inolvidable” por Colón en Primera División. El neuquino Matías Sosa a la vez estuvo presente en el último partido “grande” del Albinegro por Copa Argentina, ante San Lorenzo en 2017.

Desde Paraguay, siguió vía internet las alternativas del empate entre el conjunto rionegrino, 1 a 1, y Ferro en La Pampa, que lo depositó en los 32avos. del prestigioso certamen. En ese país, casualmente, disputó el elenco santafesino hace algunos meses la final de la Copa Sudamericana, en la derrota ante Independiente del Valle de Ecuador, a la que también estuvo muy atento.

Ahora el destino los pone frente a frente al volante neuquino que acaba de desvincularse de América de Río de Janeiro. “Es una sensación linda y a la vez extraña porque se enfrentan dos pedazos de mi carrera. Un equipo es mi casa, mi club, y el otro es donde también muy cómodo me sentí. La gente Santa Fe me hizo sentir como en Cipo. Que empaten y clasifiquen los dos”, bromea el habilidoso enganche, y agrega: “En ambos me sentí muy feliz, viví momentos de completa alegría y de felicidad y tristeza también. Pero en los dos guardo el mejor recuerdo por el club, por la gente, por los compañeros. Y le deseo mejor siempre”.

También les deja un mensaje a los jugadores del Albinegro, algunos de ellos ex compañeros suyos como Damián Jara y Jorge Piñero da Silva: “A Cipo lo vi un rato, es un equipo con ganas. Ojalá los jugadores puedan disfrutar de lo que se viene”. Por último, habló de las similitudes con el partido ante el Ciclón: “Va a ser algo parecido. Contra San Lorenzo, más allá de quedar eliminados por penales, se hizo un gran partido”.