En este sentido, aclaró que los jardines maternales de la provincia viven únicamente de las cuotas que pagan mensualmente las familias y que ninguno se encuentra subvencionado.

"Nos hemos anotado en todos los planes y ayudas que lanzó Nación desde el inicio del aislamiento y para todas tenemos alguna traba. En este momento fuimos notificadas de que se nos otorgó el beneficio de ATP para pagar el 50% de los salarios, pero instantáneamente nos llegó un aviso de AFIP dando marcha atrás al trámite. Esto ocurrió en todos los jardines maternales del país", comentó Patricia, quien mantiene un diálogo constante con otras directoras a nivel nacional.

Al respecto del motivo de la resolución, la dueña de "Manzanitas" señaló que fue porque -al estar inscriptas dentro del área de educación- la AFIP dedujo que se trataba de establecimientos subvencionados.

"No importa el nivel ni si es público o privado, estamos todos en la misma bolsa. Los jardines maternales ni siquiera están reconocidos por el Consejo de Educación como nivel inicial, somos algo totalmente aparte. El Consejo toma como nivel inicial de 4 años en adelante, al menos en Río Negro, y nosotros tenemos niños y niñas de 45 días hasta 3 años", remarcó.

A su vez, Patricia confesó que se sienten totalmente desprotegidas y que no están recibiendo ningún tipo de ayuda, sólo el de las familias. "Los créditos a tasa cero son complicados porque el dinero lo acreditan en una tarjeta de crédito, por lo que no podemos pagar los sueldos, ni el alquiler o los impuestos. Ahora estamos esperanzadas con el crédito de CREAR en Río Negro", reconoció.

No obstante, hizo hincapié en que lo importante para el sector en este complicado momento es que se destrabe el pago de la Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) para poder pagar una parte de los sueldos de los empleados y, de esta manera, tener un respiro.

"Estamos sumamente agradecidas a los padres que siguen pagando la cuota a pesar de todo. Estamos funcionando con eso. Algunos jardines hasta están organizando venta de empanadas y locro para solventar gastos. Otros ya cerraron sus puertas", contó Patricia.

Un regreso incierto

Patricia explicó que no sólo está preocupada por la situación actual, sino también por lo que deberá afrontar en el futuro. "La vuelta es incierta por la fecha y la cantidad de niños y niñas que vamos a tener. Muchos padres ya me han dicho que siguen pagando, pero que cuando se reactive todo no van a mandar a sus hijos porque les da miedo", indicó.

Por otra parte, remarcó que los costos también se verán modificados, porque tendrán que invertir en los insumos de higiene y seguridad para todo el personal, siguiendo con un estricto protocolo.

