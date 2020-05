Empleados de comercio cobrarán el 75% de sus sueldos

El acuerdo tiene un ítem especial a favor de las empresas que tengan hasta 70 empleados, las cuales podrán acceder a un trámites exprés para poner en vigencia el mecanismo de suspensiones sin la participación del gremio.

El referente de la Asociación de Empleados de Comercio, Juan Morrison, explicó en diálogo con LMC que están evaluando "cómo se va a manejar la situación en Cipolletti" y adelantó que solicitarán llegar a un acuerdo superador que beneficie a los trabajadores en el marco de la difícil situación que se está viviendo en la actualidad.

"Nosotros estamos tratando de que se pague el 100% de los sueldos, se puede llegar a lograr. No obstante, vamos a agregar una nota para el Municipio local y el Gobierno de Río Negro para que también exista algún tipo de descuento de tasas para los trabajadores que sean alcanzados por esta medida", explicó.

A su vez, Morrison remarcó que una rebaja del 25% de los salarios es un golpe duro para los trabajadores, ya que se han registrado aumentos de precios en diferentes rubros. "Sabemos que para ellos va a ser muy difícil asimilar esto, por eso queremos que haya algún tipo de descuento, como puede ser en Rentas", detalló.

Por su parte, el titular el titular de la Cámara de Industria y Comercio, José Luis Bunter, explicó que estos acuerdos buscan beneficiar a las pymes, pero que en esta caso en particular, "se quedaron cortos". "No pudimos participar porque se hizo en Buenos Aires y muchos no tuvimos la posibilidad de viajar", agregó.

El sindicado de Empleados de Comercio se sumó a la nómina de acuerdos sectoriales por licenciamientos masivos alcanzados desde la declaración de la cuarentena, que se inició con la UIA y la CGT, y que hasta ahora ahora cuenta con los gastronómicos (Uthgra), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el gremio de Pasteleros para las cadenas de comida rápida.

