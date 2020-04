La resolución municipal 682/20 firmada el 16 de abril ofrece el marco legal para hacer los controles. El proceso al final se sustancia en la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia.

En ese marco, supervisan si los comercios presentaron la declaración judicial donde manifiestan qué precios tenían al 6 de marzo sobre los productos -esenciales- de la lista que ofrecen a los consumidores. Sin embargo, Nasimbera notó que la mayoría de las pymes fiscalizadas no habían hecho tal declaración, de modo que si no la presentaban, eran pasibles de una infracción por no cumplir con la disposición. Tenían tiempo hasta ayer.

"Ocultar esa información es como reconocer que están vendiendo productos a precios más altos", advirtió la funcionaria municipal, en diálogo con LMCipolletti. Y agregó: "Tenemos que ver si declarar y qué dicen, si mantienen los precios máximos y vigentes al 6 de marzo, o si ya los habían aumentado previamente".

Recorrieron ya once negocios de la ciudad, denunciados por los vecinos.

Los productos que fiscalizan, tanto si los precios se ajustan al 6 de marzo, como si hay stock en las góndolas o depósitos, son los establecidos por la secretaría de Comercio Interior de la Nación, en base a la resolución 100/2020 emitida el pasado 19 de marzo.

Recordemos que el gobierno nacional decidió congelar los precios de todos los productos de la canasta básica -que funcionan como precios máximos- para garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios frente al impacto de la pandemia del Covid-19.

En esa línea, el Municipio en su resolución considera necesario velar por que "los ciudadanos puedan acceder a los bienes esenciales y puedan hacerlo dentro del rango de valores que la autoridad ha fijado, garantizando el derecho constitucional de los consumidores".

En caso de verificarse incumplimientos, la dirección de Comercio, Industria y Bromatología elevará a la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro las actas resultantes.

Denuncias

A la fecha, el área de Comercio recibió 41 denuncias por sobreprecios y otras irregularidades. Hay que entrar a la página comercio.cipolletti.gob.ar, donde figura el directorio de comercios adheridos al delivery en Cipolletti, y a un costado el acceso al formulario de denuncias de sobreprecios o desabastecimiento de productos.

"Soy consciente de que la ciudad pide a gritos estos controles, porque es una locura que te vendan un kilo de azúcar a 90 pesos. Pero tenemos que esperar a que Nación delegue totalmente el control a los Municipios. Necesitamos esa herramienta, en medio de esta pandemia", ejemplificó la funcionaria municipal.

Clausura y llamados de atención

Nasimbera precisó, además, que la clausura de ayer se llevó a cabo sobre un kiosco de la calle Yrigoyen, entre Villegas y España, que si bien tenía la habilitación para funcionar en el rubro, desde hace un par de días que vendía también verduras y frutas. Los inspectores le llamaron la atención a su propietario, en dos oportunidades, pero hizo caso omiso. "Lo tuvimos que clausurar por reticencia del vendedor", advirtió la funcionaria.

"Todos los días estamos notificando a distintos comercios que no pueden abrir y vemos que igual están funcionando. Les llamamos la atención, pero si no cumplen, tenemos que labrar un acta de contravención", añadió.

Ocurrió, por ejemplo, con una perfumería que vendía productos de maquillaje y cosmética.

