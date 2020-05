Isla Jordán: tenso momento en el refugio canino

Se encontraban en el lugar la referente de las voluntarias María Acosta y tres mujeres más, que habían llegado cerca de las 16. Y en eso estaban, dos horas después, cuando quien sería un chofer del Municipio y un segundo hombre se acercaron para decirles que se tenían que ir. Argumentaron la partida del sereno y ellas les replicaron que eso no era ningún obstáculo.

Uno de los hombres les arrimó después un teléfono celular, a través del cual una funcionaria que pertenecería al área de Fiscalización le dijo a Acosta que se tenían que ir. La dirigente, quien conoce a la funcionaria desde la pasada administración municipal, le explicó que todavía no concluían su labor y que siempre han podido quedarse el tiempo necesario, además de poder ingresar a cualquier hora.

La comunicación se interrumpió abruptamente y las voluntarias se propusieron continuar hasta culminar sus objetivos. Sin embargo, los dos hombres se quedaron observándolas desde el vehículo en que habían llegado, una actitud que no les gustó para nada a las mujeres que se sintieron atemorizadas, apuraron las cosas y se marcharon, no sin antes grabar en un video a los hombres y tener así constancia de lo ocurrido para evaluar si corresponde iniciar acciones legales.

Acosta manifestó que en el Municipio conocen perfectamente el trabajo de las voluntarias y saben que, por efectuar una tarea solidaria y sin remuneración, les destinan a las actividades el tiempo y el momento del día que les resulta más oportuno. "El lugar sigue siendo una inmundicia, no se han construido nuevos caniles, está todo en un estado lamentable, no se hacen cargo y encima no nos dejan concretar nuestro trabajo de voluntarias", enfatizó.

