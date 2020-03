Preocupación por el estado sanitario del refugio canino

"Hace como cinco años que venimos denunciando las malas condiciones sanitarias en el refugio", manifestó y lamentó que en la actual gestión se hayan comprometido en concretar distintas iniciativas para revertir el estado de casi abandono del lugar, sin que a la fecha se haya avanzado demasiado.

Al contrario, el deterioro en las instalaciones se vuelve con el tiempo más pronunciado y los perros sobreviven en condiciones en extremo precarias. Según Acosta, en la comuna afirman que no tienen fondos para efectuar las mejoras requeridas. Pero eso no sería lo peor, ya que ella misma ha podido observar que no existe ni siquiera un plan efectivo para cambiar el pésimo panorama.

El hecho es que, hoy por hoy, las ratas siguen conviviendo con los canes y con las personas que acuden a la guardería. Además, hay presencia de garrapatas que pueden transmitir diversas enfermedades y el agua que toman los perros tiene microbios y parásitos que pueden convertirse en un auténtico drama para los animales.

