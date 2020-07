Bronca, indignación y vergüenza ajena sienten los ex trabajadores de Interlagos , tras confirmar que por orden judicial la empresa les va a pagar sólo 700 mil pesos a repartir entre 84, en concepto de adelanto y hasta que la fábrica se pueda vender y puedan cobrar su indemnización final.

De acuerdo a la resolución firmada por el juez de la quiebra, Diego De Virgilio, son los únicos fondos disponibles en la cuenta judicial de Interlagos para distribuir entre los ex trabajadores. Eso es todo lo que podrían cobrar los acreedores privilegiados, a razón de 8.400 pesos, en promedio, si el criterio que aplica el síndico es el de repartir el dinero en partes iguales a los 84, en lugar de considerar urgencias y prioridades.

"Llevamos dos años a la espera de algo, nos impidieron la recuperación de la fábrica y ahora nos quieren dar 8 mil pesos a cada uno. Había 1.800.000 por el remate de los muebles y nos dan menos de la mitad, el resto va para el pago de los adicionales de la Policía que está haciendo la guardia judicial. Mínimamente tendrían que darnos partes iguales", dijo uno de los voceros del grupo, Pablo Leguizamón.

Y agregó: "Yo entiendo el derecho de la Policía a cobrar, pero ellos tienen su trabajo y su sueldo mensual. Mis compañeros, en cambio, muchos no tienen trabajo, son todos mayores de edad y les salen con 8 mil pesos que no les alcanza ni para el asado del Día del Padre. Es una caradurez lo que han hecho. Da mucha bronca y vergüenza ajena".

La quiebra se declaró en septiembre de 2018 y desde entonces los ex trabajadores esperan cobrar su indemnización final, que está atada al remate frustrado de la fábrica, en al menos dos oportunidades.

El estado de necesidad que atraviesan muchos de ellos es desesperante, y se agravó con la emergencia excepcional que transitamos. Por esta crisis, la Justicia resolvió que la empresa reparta 700 mil pesos de una cuenta entre los acreedores privilegiados. Pero con ese dinero no llegan a nada.

Para colmo, ese monto ni siquiera representa la mitad de lo recaudado por el mobiliario que se pudo subastar el año pasado. El resto va a solventar los adicionales que realiza la guardia policial en el predio. Por eso, la noticia fue una trompada para todos, tanto para quienes bregaban por el remate, como para aquellos que la pelearon para conservar sus fuentes laborales y estuvieron muy cerca de lograrlo.

"En medio de todo, no hay mal que por bien no venga. Se han reunidos los dos grupos, y esto es una gran noticia. Se empezaron a unir todos los ex trabajadores de Interlagos. Los que estaban por el remate y los que estaban por la cooperativa. Y estamos viendo cuáles son los pasos a seguir. Más vale tarde que nunca", contó.

Lo que consideran un "manoseo" de dos años, con promesas incumplidas, idas y vueltas; parece que terminó de darles el empujón que les faltaba para superar las diferencias. "Ahora estamos juntos y espero que podamos llegar a buen puerto y que la Justicia alguna vez se ponga del lado de los trabajadores y desocupados que somos los más damnificados", enfatizó el ex trabajador de la embotelladora Comahue.

Y reiteró: "La Policía tiene su sueldo. Podría esperar. Nosotros llevamos dos años esperando y no tenemos una entrada mensual. No nos olvidemos que no nos pagaron los sueldos de los últimos seis meses, se quedaron con nuestros aportes provisionales del 2015 al 2018, hasta la quiebra, con dos aguinaldos, premios a producción de dos años, más todas las liquidaciones. Pero, ahora cualquier gasto que aparece va primero ¿Dónde está el privilegio para nosotros?".

Los grupos que históricamente se enfrentaron por no coincidir con el destino de la fábrica armaron un grupo de Whatsapp, donde todos se están sumando y planifican distintas acciones.

Hay mucha indignación, también, porque en su momento dos de los ex obreros se ofrecieron a custodiar los bienes sin que esto le represente un gasto a la empresa, pero la Justicia hizo intervenir a la Policía.

"Nadie mejor que nosotros, los trabajadores, para custodiar las maquinarias. Hubiese sido bajo nuestra propia responsabilidad y una guardia gratuita", concluyó Leguizamón.

Queda pendiente de resolución si el sindico sugerirá al juez que la fábrica se venda con un precio de base inferior en pesos o si se licita sin base, en cuyo caso se rematará al mejor postor.

LEÉ MÁS

Cipolletti: confirman el primer caso positivo que deriva de la Clínica Roca

Interlagos no sale a la venta y los despedidos cobrarán unos $8300