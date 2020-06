"La quiebra nos encontró a todos en edad avanzada, con 40 y 50 años, y un mercado que tiene poco para ofrecer. Sumado a la pandemia, que complica todo, la situación económica que atravesamos es tremenda y angustiante. La gente no está contenta para nada, por supuesto. Seguimos en pampa y la vía, y dan ganas de salir a reclamar lo nuestro. Sea lo que sea, pero que alguien haga algo. Hace casi dos años que esperamos una solución", expresó uno de los ex trabajadores, Pablo Leguizamón.

El primero de junio, el juez de la quiebra Diego De Virgilio, reconsideró el asunto. Por resolución, decidió levantar la feria extraordinaria para apurar la causa judicial e intimó a la sindicatura de la ex Embotelladora Comahue a que diga qué quiere hacer con el proceso de liquidación.

interlagos Antonio Spagnuolo

Le pidió que emita una opinión respecto de la conveniencia de continuar adelante con la subasta y, en ese caso, que indique las condiciones generales y/o particulares que estime apropiadas en el escenario actual.

LM Cipolletti accedió a la resolución judicial, por medio de la cual De Virgilio expresó: "La actual coyuntura económica asociada me permite pensar que es necesario evaluar la conveniencia de reactivar el proceso liquidativo; y establecer las condiciones y la oportunidad apropiadas a esos fines".

Advirtió que el precio de base para la venta aconsejada por parte de la sindicatura quedó de nuevo desactualizado por efecto de la devaluación; y sostuvo: "Las medidas que se adopten debería resguardar o preservar los intereses de los acreedores, especialmente aquellos laborales que ven postergadas sus expectativas de percibir sus dividendos".

Recordemos el valor inicial de Interlagos ascendía a los $336.802.850. Luego bajó a la mitad, a razón de $ 168.401.425; y ahora ya no se sabe si se vende con un precio de base o si se vende al mejor postor.

Leguizamón lamentó los avatares de la ex fábrica, sobre todo porque estuvieron muy cerca de conformar una cooperativa.

"Al final perdimos todo, los que queríamos conservar la fuente de trabajo y los que no. La ley de quiebra decía que teníamos que tener los dos tercios de la planta estable para conformar la cooperativa. Éramos 84, juntamos 50 firmas y nos faltaron sólo seis para que siga funcionando. Nunca me voy a olvidar de eso, lo cerca que estuvimos de lograrlo", expresó.

interlagos Antonio Spagnuolo

Hasta llegaron a contar con la promesa de una expropiación.

Durante este tiempo, tuvieron altas y bajas. Se encontraron con grandes dificultades para encontrar trabajo. Y nunca dejaron de observar que la fábrica se depreciaba cada vez más. Sin embargo, los trabajadores esperan que la ex fábrica no sea mal vendida.

"Es lo que tememos, que todo esto se haya armado para que se venda por dos pesos y nosotros cobremos monedas, algo que no se acerque ni remotamente al número real que deberíamos cobrar. Pero esperemos que no suceda, que si la van a vender, la vendan bien, al precio que corresponde. Que no la regalen por dos mangos", apuntó Leguizamóm.

No obstante ello, consideró que ya pasó mucho tiempo y merecen que sus indemnizaciones no se posterguen más. "La fábrica quebró el 10 de septiembre de 2018. Estamos a 6 de junio y no ha sucedido absolutamente nada. Eso causa mucho malestar. Son muchas idas y vueltas; y es injusto. Lo lento que pasa para la Justicia, el tiempo de la gente", cerró Leguizamón.

Puede ocurrir que la fábrica se venda con un precio de base o se venda al que realice la mejor oferta. En cualquier caso, necesariamente Interlagos se tiene que vende para que los trabajadores puedan ser indemnizados.

LEÉ MÁS

Desde el lunes, amplían el horario de atención de los comercios en Río Negro

Tras el escándalo, iniciaron los trabajos en el refugio