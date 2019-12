Por ahora, nadie quiere comprar la ex Interlagos

La venta de la histórica ex fábrica Interlagos no se realizará hoy, como estaba previsto. Aunque los encargados del proceso aseguran que hay interesados, incluso extranjeros, la realidad es que nadie compró los pliegos de la licitación pública, de modo que el enajenador pedirá hoy al juez de la quiebra, Diego De Virgilio, que amplíe el plazo de las ofertas. Si se puede, hasta febrero del 2020, ya que en enero está la feria judicial (la mayoría de los funcionarios no trabajan).