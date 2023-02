Inició su camino en el Emprender y representará a Río Negro a nivel mundial

Allí, entre los mariscos y la elegancia de la pastelería, Ailín no deja de recordar cómo inició este camino que hoy la ubica como una de las promesas de la gastronomía rionegrina. “Empecé con un curso de panadería del programa Emprender, después me anoté en uno de cocina saludable y eso fue el detonante que me motivó a estudiar. Luego me recibí de cocinera, panadera, pastelera. Hoy estoy estudiando para profesional gastronómico y mi meta es la licenciatura”, detalló.

“Todo comenzó en el Emprender, el amor con el que nuestra profesora nos explicaba y todo el apoyo que tuvimos me generó la curiosidad por la gastronomía”, expresó la joven quien, a partir de ese entonces, trazó sus metas de vida.

De alumna pasó a docente del Emprender y ese mismo programa le dio el envión para tener su propio espacio: “Tuve la ayuda increíble para poder abrir mi local, para mi formación también, siempre me acompañaron en mis viajes de estudio y trabajo, por lo que voy a estar agradecida”.

Esa gratitud es el sello de sus presentaciones en cada oportunidad, que ha sabido ganarse con esmero para representar a la Provincia. La acompañan un carisma único, sus ansias y esfuerzo para seguir creciendo, la creatividad y la pasión por seguir descubriendo nuevos sabores que la cultura y la riqueza de Río Negro le permite descubrir a diario.