Infante celebró el reconocimiento del Estado al trabajo sexual

“Con una inmensa alegría nos enteramos que trabajadoras sexuales podían inscribirse en la planilla para el registro de trabajadores de la economía popular bajo su categoría. Sin eufemismos ni nombres que no las representan. Esta acción visibiliza un hecho y una demanda en concreto; todavía hoy en Argentina hay trabajadores que no tienen garantizados sus derechos”, explicó Infante el conocerse la noticia. Agregó que “al momento de la noticia, empezamos a ver el revuelo que hicieron organizaciones abolicionistas, que tristemente se arrogan el don de decidir quiénes tienen derechos y quiénes no”. Añadió que vale aclarar que “negarle derechos laborales y de existencia como identidad a quienes ejercen el trabajo sexual no es ningún mérito, sino una visión sesgada de la realidad de muchos”.

https://twitter.com/Ornella_Infante/status/1270028513354092545 No permitiremos que gane la #Discriminación.

Ayer a la tarde/noche nos enterábamos, con una inmensa alegría, que lxs trabajadorxs sexuales podían inscribirse en la planilla para el registro de trabajadorxs de la economía popular bajo su categoría. pic.twitter.com/GkNwcHVxJN — Ornella Infante (@Ornella_Infante) June 8, 2020

Agregó que la visión de organizaciones que se manifiestan en contra del trabajo sexual tienen una visión moralista y niegan derechos y posibilidades.

“Mientras nos organizamos para acercar un bolsón de alimentos a una trabajadora, muchas abolicionistas están celebrando que nuevamente bloquearon el acceso a los derechos de un grupo vulnerado por la discriminación. Los derechos no se bloquean, se conquistas”, afirmó

Tras la polémica, el ministerio dio de baja esa posibilidad, durante el fin de semana, y plantearon que se habilitará una mesa de trabajo para poder dar los debates necesarios para el reconocimiento de los derechos.

“Esto no se trata de un marcha atrás. Es la posibilidad de plantear un debate serio y construir conciencia de los derechos sociales libre de todo estigma y discriminación. Todo lo que tenga que ver con la sexualidad, siempre abre estos debates lamentablemente”, explicó la cipoleña.

https://twitter.com/gustavoveraok/status/1269783860591693832 Con el Ministro @LicDanielArroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado. — Gustavo Vera (@gustavoveraok) June 8, 2020

LEÉ MÁS

Murió una mujer de Roca por coronavirus y ya son 24 las víctimas fatales en Río Negro

La cipoleña Landriscini, a favor de expropiar Vicentin