De forma inmediata el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) emitió un comunicado en repudio firmado por la ex diputada Victoria Donda en la que expuso: “transitamos un momento delicado del país, con niveles récord de pobreza, como para poder tomar como ingenuas las declaraciones de Pichetto sobre personas inmigrantes”.

A través de su cuenta personal de Twitter, la ex ministra Patricia Bullrich acusó a Donda de utilizar el organismo como mecanismo censurador, y estalló la polémica. “Usar un organismo del Estado para censurar la opinión política de un opositor como Miguel Pichetto es un poco evidente ¿no? ¿Hizo algo por la discriminación en el Ocean de Mar del Plata contra la pareja gay que echaron? ¿Sea seria!”, escribió Bullrich.

Patricia Bullrich on Twitter Donda: usar un organismo del Estado para censurar la opinion política de un opositor como @MiguelPichetto es un poco evidente no? Hizo algo por la discriminación en el Ocean de Mar del Plata contra la pareja gay que echaron? Sea seria!!! https://t.co/zO0dU8GG9Q — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 16, 2020

Donda, no esperó, y le respondió en la misma red social. “Patricia, ustedes usaban organismos del Estado para meter presos a tuiteros, nosotros no censuramos a nadie solo advertimos sobre opiniones xenófobas y discriminadoras que es a lo que nos obliga la ley. Ah, y a la pareja gay la recibimos el lunes”, escribió la titular del Inadi.

Victoria Donda Perez on Twitter Patricia: ustedes usaban organismos del Estado para meter presos a tuiteros, nosotros no censuramos a nadie solo advertimos sobre opiniones xenófobas y discriminadoras que es a lo que nos obliga la ley. Ah y a la pareja gay la recibimos el lunes. https://t.co/VPYtrqdVRb — Victoria Donda Perez (@vikidonda) January 16, 2020

La cipoleña Ornella Infante, a cargo de la Dirección Nacional de Políticas contra la Discriminación, también le respondió a Bullrich y le dijo que “Donda no solo cumple con su rol de titular, sino que también defiende los derechos de todas las personas; lo que ustedes nunca quisieron hacer. ¡Felices vacaciones!”.

Ornella Infante on Twitter Sra. @PatoBullrich el @inadi es un organismo que lucha contra la discriminación,la xenofobia y el racismo. La Dra. @vikidonda no solo cumple con su rol de titular. También define los derechos de todas las personas. Lo que ustedes nunca quisieron hacer. Felices vacaciones. pic.twitter.com/oDlnzBhq0k — Ornella Infante (@Ornella_Infante) January 16, 2020

En diálogo con LM Cipolletti, Infante dijo que no le sorprenden las declaraciones del ex senador rionegrino y de la ex ministra porque “hacen público un pensamiento y una práctica de vida que demostraron en su gestión de gobierno”.

“tanto Pichetto como Bullrich hacen estas declaraciones porque es la única herramienta que tienen para permanecer en los medios porque no tienen nada bueno para contar de su gestión. No me asombra para nada el nivel de xenofobia y racismo de ellos. Estas personas deben entender que el Inadi volverá a tomar las prácticas que supo tener respecto a los hechos de discriminación que ocurren en nuestro país más allá que sean figuras públicas y apellidos legendarios de la política nacional”, afirmó Infante.

INADI on Twitter Repudio a declaraciones xenófobas de Miguel Ángel Pichetto➡️@vikidonda, titular de INADI: "Transitamos un momento delicado del país, con niveles récord de pobreza, como para poder tomar como ingenuas las declaraciones de Pichetto sobre personas inmigrantes"

Comunicado de Prensa pic.twitter.com/JGL2siOUNI — INADI (@inadi) January 14, 2020

