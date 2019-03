’Me atrajo, es uno de los pocos políticos que vi con cable a tierra, súper criterioso, súper relajado’’; dijo La One sobre el legislador. Y agregó que cuando se saludaron en público, él dijo que la admiraba y que le gustaba mucho su programa.

"Me provoca una especie de hipnosis, hizo que no pueda dejar de mirar tele", sentenció la ex vedette, haciendo referencia a una entrevista que hizo el político con Alejandro Fantino en América.

Luego de que Pamela mostrara la fotos de la diva saludando al Pichetto y contara que el legislador rionegrino le pidió las postales en las que aparece con la lengua karateca, ella lanzó: "No sabés lo que pasó después... fue una cosa más que causal".

"Como llovía el santo de tu marido me dijo si quería ir a descansar a su casa. Me sentí como en la realeza", sostuvo antes de revelar que en una de las habitaciones de huéspedes se encontró con Pichetto.

"No pude creer", sentenció con entusiasmo. "Él me dijo que me admira desde siempre", agregó mientras David, mirando las fotos del encuentro, agregó: "¡Miren la carita de Pichetto, le brillaban los ojitos, estaba como loco!".

"No nos pasamos el teléfono, pero nos dimos un besito", dijo La One tras contar que ambos hablaron del respeto que sentían el uno por el otro y de los estudios que cursaron cada uno.

¿Habrá un nuevo encuentro?