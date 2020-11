Hubo casos positivos de Covid-19, pero no se informaron

Hubo nuevas víctimas y casos positivos de coronavirus, pero no se informaron en tiempo y forma. Por eso, ayer el Ministerio de Salud de la provincia no actualizó las cifras de la ciudad. Desde el servicio de Epidemiología del hospital Pedro Moguillansky se indicó que pasa lo mismo todos los domingos porque el laboratorio local no hace el reporte de casos nuevos, a excepción de algunos pocos testeos rápidos mediante hisopados que se realizan por guardia y otros servicios de asistencia cuando la situación no puede esperar.