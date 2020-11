Llegan 30.000 golondrina para la cosecha en plena pandemia

El tema es complejo, los colectivos con cosechadores llegarán en estos días en forma masiva y se hacen necesarios controles debido a la saturación del sistema de salud.

El panorama hoy no es el mismo que la cosecha anterior, y lo que preocupa es que se garantice el distanciamiento en las gamelas, evitar las juntadas sociales entre los trabajadores y llevar al mínimo la posibilidad de contagios. Uno de los temas centrales es garantizar dos personas por vivienda. ¿Cómo se resolverá el problema durante estos meses en la pandemia?, es la pregunta que hoy inquieta y se trabaja a contrarreloj para resolverla.

Algunos golondrina ya arribaron a la región, para las tareas de raleo en las chacras. De acuerdo a la información de la Dirección de Producción Agraria y Sanidad Vegetal de la provincia de Neuquén, a cargo de Pablo Moratti, para las tares de raleo en las chacras vinieron unos 400 trabajadores sólo en el territorio neuquino.

Todas las frutas

Además, en estos día comienza al temporada de cosecha de cerezas, en Vista Alegre y San Patricio del Chañar, que necesitan alrededor de 400 trabajadores golondrina, según la misma fuente gubernamental.

Y solo en la provincia de Neuquén entre enero y febrero arriban unos 3000 cosechadores para la pera y la manzana y las comunas están trabajando el protocolo. En tanto que en Río Negro, la situación es aún más compleja, porque esa cifra es mucho mayor.

Pero la ola migratoria desde la provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y Jujuy entre otras, podría variar de acuerdo a la modificación de la oferta de mano de obra local, aún no precisada por el mercado frutícola de toda la región.

"Se trata de que los productores frutícolas y las empresas cumplan con una serie de requisitos y condiciones documentales, de asistencia, control y responsabilidad y el estado provincial autorizar y verificar las condiciones de accesibilidad", dijo Moratti, a LM Neuquén.

Pero los productores buscan que el protocolo sea sustentable. Que no haya riesgos sanitarios y que, además, se pueda pagar la cosecha, que es otro drama que vienen padeciendo hace años.

"Estamos viendo el tema del seguro COVID-19 para los casos que se contagien porque uno empieza a mirar los costos y no se llega. Tiene que haber equilibrio. Tenemos que hacer un protocolo coherente y equilibrado; vamos a llegar a un protocolo cumplible y que cuide a la gente y a los productores", indicó Sebastián Hernández, Secretario General de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén.

Seguros y contagios

Para el titular de la Cámara de Productores de Cipolletti, Horacio Pierdominici, el cuadro es problemático: "El protocolo no evita los contagios, no es 100% seguro. Hay que entender que es toda gente mayor de edad que, más allá de la cosecha, va a hacer cosas por su cuenta, habrá juntadas y cosas en las que podrán contagiarse. Ahí habrá que ver cómo se hace".

El tema son los costos adicionales por los contagios, por lo que los productores rionegrinos están pidiendo un seguro por COVID, en caso de contagios.

"Si traigo una persona y se infecta, debo llevarla a algún centro asistencia y pagar 2000 pesos diarios (a valores de hoy, pero no se sabe cuánto será en enero y febrero) los 10 primeros días, el resto de días de internación los paga la ART. Eso nos lo dijeron verbalmente, no está firmado", dijo. Y preguntó: "¿Qué hago si me enferman 8 o 10 personas? Una empresa soporta los costos, un productor no", agregó Pierdominici.

El tiempo corre y con ello, los números de la pandemia.