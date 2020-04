Hoy pueden salir los que tienen DNI terminado en par

Todo lo recaudado por la percepción de las multas eventuales que se labren, se destinará al fondo creado para la adquisición de insumos sanitarios, en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19. El mismo destino tendrán todas las faltas por no llevar barbijo en la calle.

Todos los comercios y servicios que están abiertos deberán exhibir en las vidrieras de sus locales la correspondencia entre números pares e impares de los documentos de identidad y días de la semana.

“Los comerciantes -de grandes y pequeñas superficies- van a tener que solicitarle a los vecinos que sólo ingresen aquellos que estén habilitados y pedir el DNI para corroborarlo. Así como dirán ‘señor o señora no entre si no tiene barbijo’, lo mismo será con esta medida. No es cuestión de caer con los inspectores y comenzar a multar. Esa no es la idea, por más que lo recaudado se destine a la compra e insumos para Salud. Nosotros apelamos a la responsabilidad de cada uno”, explicó el secretario de Fiscalización, Cristian Blanco.

Sin estacionamientos en súpers

A partir de hoy también comenzará a regir la prohibición de estacionar en las grandes playas de estacionamientos que tienen los supermercados de la ciudad.

Desde el Municipio aseguran que el objetivo de esta medida es evitar la circulación de vecinos, obligándolos a hacer las compras en los comercios más cercanos a sus hogares. Esta medida no fue bien recibida por los cipoleños.

