La norma así lo establece para todas las personas que no se encuentren exceptuadas de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por los decretos de necesidad y urgencia N° 297/20, 325/20 y 355/20.

Por lo tanto, exime a los trabajadores que realizan actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. Todos ellos podrán salir de sus casas, cuando lo precisen, con la debida certificación o permiso laboral.

La resolución tendrá plena vigencia a partir del próximo lunes y mientras dure el confinamiento.

Los que no la cumplan, podrán recibir una multa de mil pesos. La aplicación de la sanción será competencia del Tribunal de Faltas, mientras que el área de Fiscalización ejercerá el control.

Todo lo recaudado por la percepción de las multas eventuales que se labren, se destinará al fondo creado para la adquisición de insumos sanitarios, en el marco de la lucha contra la pandemia del Covid-19. El mismo destino tendrán todas las faltas por no llevar barbijo en la calle.

Cómo se implementará la medida

En diálogo con LMCipolletti, el secretario municipal de Fiscalización, Cristian Blanco, uno de los funcionarios que firma la resolución, dijo que hablarán con la Cámara de Industria y Comercio para coordinar la implementación de la medida. En principio, adelantó que todos los comercios y servicios que están abiertos deberán exhibir en las vidrieras de sus locales la correspondencia entre números pares e impares de los documentos de identidad; y días de la semana.

"Los comerciantes -de grandes y pequeñas superficies- van a tener que solicitarle a los vecinos que sólo ingresen aquellos que estén habilitados y pedir el DNI para corroborarlo. Así como dirán ´señor o señora no entre si no tiene barbijo, lo mismo será con esta medida. No es cuestión de caer con los inspectores y comenzar a multar. Esa no es la idea, por más que lo recaudado se destine a la compra e insumos para Salud. Nosotros apelamos a la responsabilidad de cada uno", sostuvo el funcionario municipal.

Es muy posible que en los próximos días elaboren, de común acuerdo, folletería alusiva a la nueva resolución municipal. "Es una medida más para acompañar la situación de aislamiento. Acá nos jugamos la vida, no nos jugamos algo material, y hay que ser responsables. El mensaje es quedate en casa, preservará tu vida, para que el impacto del coronavirus sea menor", acotó Blanco.

Evitar la circulación

De acuerdo a la resolución, el Ejecutivo municipal tomó esta medida en atención a las pautas establecidas por el Comité de Crisis, que aconseja extremar las precauciones para evitar la circulación comunitaria del virus en la ciudad.

"Una de las principales características del coronavirus es su alta capacidad de transmisión y de contagio, aún en pacientes asintomáticos, por lo que la mejor forma de mantener un bajo número de casos es restringir al mínimo indispensable el contacto y la circulación de personas en la vía pública", se indicó en la resolución.

Desde el Municipio se advirtió que pese a la vigencia del aislamiento y a todas las medidas de restricción que se tomaron, tendientes a reducir al mínimo la circulación en la vía pública, desde que volvieron a abrir los bancos, hay mucha más gente transitando por las calles de esta ciudad.

La norma, además, repara en el antecedente de otras jurisdicciones -como San Carlos de Bariloche- donde ya se ha dispuesto un ordenamiento de las salidas en base a la terminación de los números de DNI, estableciendo días específicos, como medida complementaria. "Esto reduciría, o al menos permitiría prever y organizar de mejor manera el flujo de personas en la vía pública", reza la disposición.

La medida lleva la firma del intendente Claudio Di Tella y los secretarios municipales de Gobierno, Alfredo Muruaga, y de Fiscalización, Cristian Blanco. Será notificada al Concejo Deliberante para que la ratifique.