Un grupo de madres y padres de una de las escuelas cipoleñas que realizó el viaje contó en diálogo con LM Cipolletti que, antes de concretar la travesía el 1 de enero de 2021, todos tuvieron que realizar un aislamiento y mantenerse dentro de la burbuja familiar para no correr riesgos, por lo que pasaron las fiestas totalmente alejados de los demás.

También mencionaron que a los chicos les hicieron todos los análisis clínicos correspondientes para asegurarse que no tuvieran ningún síntoma y completaron los papeles solicitados por la empresa para que pudieran subirse al colectivo y partir rumbo a la aventura.

"Nosotros podemos hablar por las familias de nuestra escuela, la cual preferimos no mencionar, porque el resto no sabemos cómo se manejaron. El día que se fueron a los chicos les tomaron la temperatura y los datos personales, mientras que a nosotros nos recibieron todos los documentos que había que llenar. Hasta ahí todo divino", expresó el grupo.

Y agregaron que, una vez que los jóvenes arribaron a Córdoba, sólo recibían algunas fotos de comidas o actividades al aire que tomaba una de las coordinadoras. Aunque sabían que por la noche hacían cenas tempranas y fiestas temáticas.

"Ellos nos dijeron que se estaban cumpliendo los protocolos para evitar los contagios de Covid-19 en todo momento y que las actividades que estaban realizando no eran en espacios cerrados. Pero lo cierto es que había muchos más estudiantes de otras escuelas en el mismo hotel, cuando supuestamente iba a ser solo para ellos", sentenciaron las familias.

Del viaje participaron estudiantes de escuelas de Roca, Cipolletti y Neuquén. Eran cuatro colectivos y algunos de los viajes fueron organizados por diferentes empresas.

Operativo estudiantes Covid Familiares de egresados con Covid-19 aseguran que la empresa intentó ocultar los casos Antonio Spagnuolo

El comienzo de la pesadilla

Aunque todo parecía que estaba saliendo bien, el anteúltimo día del viaje muchos de los estudiantes comenzaron a sentirse mal, por lo que dieron aviso a sus padres y a la coordinadora, quien solicitó una visita del médico de la empresa de turismo para que los examinara.

"Allí les dijeron que los síntomas que tenían eran porque había llovido dos días seguidos o que se habían insolado y quedó todo bárbaro. No obstante, el día que emprendieron la vuelta una página de Facebook que informa sobre noticias de la zona publicó que estaban llegando al Alto Valle egresados con Covid-19. Una de las madres lo mandó al grupo de WhatsApp que teníamos y en ese momento no lo creímos porque no le teníamos mucha confianza. Pero cuando salió en los medios de comunicación, ahí fue cuando nos enteramos de lo que estaba pasando", sentenciaron.

A partir de las noticias, madres y padres comenzaron a realizar llamadas para intentar saber con certeza qué ocurría hasta que, finalmente, vieron el comunicado de la Municipalidad de Cipolletti y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que anunciaba la activación de un protocolo sanitario ante la llegada de los estudiantes, ya que muchos habían presentado síntomas similares a los del coronavirus.

Si bien la mayoría de los colectivos llegaron a horario en el transcurso de la madrugada del domingo, uno de ellos -y en el que viajaban los hijos del grupo de padres que dio su testimonio- se rompió y arribó al Alto Valle recién cerca de las 10 de la mañana. "Como las otras unidades ya habían llegado, cuando vino el colectivo con los chicos no había nadie para organizar la desinfección o llevar a cabo las medidas sanitarias. Un hombre tuvo que dar aviso para que volvieran y recién ahí los dejaron bajar", agregaron.

Al día siguiente, los padres de uno de los chicos que viajó en dicho colectivo decidieron pagar el hisopado, ya que su hijo se sentía muy mal, y el resultado fue positivo para Covid-19. Ahora, el resto del contingente fue derivado -gracias a la ayuda de una operadora del 109 llamada Ayelén- al hospital de Cipolletti para que todos puedan realizarse el test.

Operativo estudiantes Covid Antonio Spagnuolo

Lo que se enteraron cuando los egresados volvieron a casa

Una vez que sus hijos e hijas volvieron a sus hogares, las familias comenzaron a hablar entre ellas e investigar qué había ocurrido realmente durante el viaje. De esta manera, se enteraron que el segundo día en Córdoba dos chicas oriundas de Neuquén habrían dado positivo para coronavirus y la empresa las envío a sus casas sin informarle nada a nadie ni activar el protocolo correspondiente para aislar al resto.

En este sentido, detallaron que, luego de este suceso, más estudiantes comenzaron a sentirse mal y que, como el médico de la empresa les dijo que sólo estaban insolados, siguieron disfrutando con normalidad.

Por su parte, relataron que, antes subirse al colectivo de regreso al Alto Valle, una de las chicas tenía casi 39°C de fiebre y que desde la empresa le quisieron dar una inyección para que la misma bajara y pudieran emprender la vuelta. Sin embargo, la joven comenzó a llorar y solo le dieron "dos pastillas de Paracetamol para ocultar los síntomas".

También aseguraron que en el colectivo los separaron en dos grupos: abajo los que tenían síntomas y arriba los que no, pero que finalmente los terminaron mezclando sin importar su estado de salud y ahora todos están a la espera de los resultados de su hisopado, salvo uno de ellos, que ya lo realizó y dio positivo.

Operativo estudiantes Covid Familiares de egresados con Covid-19 aseguran que la empresa intentó ocultar los casos Antonio Spagnuolo

Denuncian abandono por parte de la empresa

Finalmente, el grupo de padres y madres denunció abandono por parte de la empresa, ya que desde que emprendieron el viaje de vuelta no volvieron a comunicarse con ellos ni les dieron respuestas sobre lo que pasó.

"Si se contagian sin querer hacemos todo lo que haya que hacer, pero ellos taparon los síntomas, le mintieron a los chicos, les dijeron que estaban insolados, nos mintieron a nosotros. Ni siquiera nos avisaron que el colectivo se había roto y que iba a llegar más tarde, no sabíamos dónde estaban nuestros hijos ni en qué estado de salud de encontraban", sentenciaron.

Y agregaron que la mayoría de las familias se aislaron por cuenta propia ya que no recibieron ningún tipo de indicaciones, pero que -afortunadamente- una operadora del 109 se comunicó con ellos para brindarles asistencia y contención. "Ella gestionó todo el tema de los hisopados porque nuestras obras sociales no nos dieron respuestas. Es la única que se está haciendo responsable y no nos parece justo", concluyeron.