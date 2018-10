Milesi fue quien formalizó la denuncia en la Justicia contra el médico Leandro Rodríguez Lastra por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al negar un aborto legal a una joven violada.

En diálogo con LM Cipolletti, dijo que, tras la lectura del juez en la que expresó que seguirán con el proceso judicial, un grupo de militantes de “salvemos las dos vidas” la increpó con violencia.

“Estuve presente en la audiencia, y sufrí la agresión de quienes vinieron a acompañar al médico. A la salida, los grupos de pañuelos celestes me insultaron. Yo creo que si están tan cerca de Dios tendrían que tener otra actitud. Estoy acostumbrada a los fundamentalistas, y siempre dije que no son buenos ni para un lado ni para el otro, y hay que ser respetuosos de los que piensan diferentes. Yo siempre estoy del lado de la víctima, y no me importa lo que me digan siempre y cuando exista justicia para la víctima”, relató la legisladora.

Respecto a la causa, dijo que en un momento estuvo preocupada por la posibilidad de que quede archivada.

“Acá creen que la única persona y la única familia que puede sufrir es el doctor Lastra, pero no saben que hay una víctima que sufre y que en este momento se encuentra internada. Yo estoy conforme que vaya a juicio, y habrá que esperar cómo se da. Es lo que corresponde. Confiaba mucho en los fiscales, porque se prepararon mucho para esta causa. Es muy técnico desde lo jurídico, y estudiaron bien el tema, que es complejo”, comentó Milesi.

¿Estás de acuerdo que vaya a j...

LEÉ MÁS

El ginecólogo Rodríguez Lastra va a juicio por impedir un aborto legal en el hospital de Cipolletti

Fiscalía pide mano dura para médico y quiere juzgarlo

El polémico video de Amalia Granata apoyando al médico cipoleño que evitó un aborto legal

El juez evalúa si lleva a Lastra a juicio por impedir un aborto legal

"Nos pidió abortar pero decidí apostar por las dos vidas"