Garantizan cursadas y exámenes en Psicología y Ciencias

La secretaria Académica, Fabiola Echemaite, contó que en el 2020 la gran mayoría de las cátedras dictaron sus cursadas de forma virtual y que sólo hubo siete materias que no lo pudieron hacer porque no contaban con docentes y no se podía llamar a concurso hasta tanto no se modifique el reglamento de la universidad, lo que pasó a fin de año.