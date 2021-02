En la facultad de Psicología y Ciencias temen perder el año

Agregaron que una vez que comenzaron a habilitar las mesas, pusieron cupos por lo que muchos estudiantes quedaron afuera.

“Limitaron la cantidad de estudiantes que podían rendir y la gran mayoría no entró. Además, en muchas de las cátedras no se garantizó el cursado virtual y algunas de ellas son materias troncales en la carrera que traban las prácticas profesionales. Sin eso, no podemos recibirnos”, expresaron.

Facultad de Ciencias de la Educación Estudiantes cuestionan la falta de oportunidades durante la pandemia.

Los alumnos también cuestionaron algunos criterios docentes durante las mesas.

“Quienes pudieron acceder a rendir exámenes, la gran mayoría, cerca del 70 por ciento, desaprobaban por cuestiones que desconocían. Los criterios de evaluación no eras coherentes, no los conocíamos, y los estudiantes desaprobaban y no sabían por qué, nadie explicaba los fundamentos. Hablamos de gente que estudiaba y se preparaba, no de personas que no lo hacían”, aclararon.

Los estudiantes que se autodenominan “independientes”, dijeron que elevaron notas a las autoridades, pero no recibieron respuestas. Ante esta situación, convocaron a realizar una marcha en la sede central de la UNCo en Neuquén Capital el viernes a las 10.

“Entendemos que la virtualidad complica a los docentes, pero mucho más a los estudiantes. La crítica es que no se buscaron soluciones. Los que siempre perdemos somos los estudiantes, y esto no puede ser más así. Pedimos que se prorrogue el vencimiento de las materias que se vencen en febrero y marzo, y las dieron, pero no entraron aquellas cátedras que no tomaron finales. Todo parece una tomada de pelo. Mientras tanto, estamos a punto de perder el año”, indicaron.

El vicedecano de la facultad, Claudio Martínez, explicó a LM Cipolletti que desconoce la convocatoria a la marcha y que, en principio, por calendario académico aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad, habrá un llamado en febrero y dos llamados en el mes marzo para rendir exámenes finales.