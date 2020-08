En Ciencias y Psicología comenzaron los exámenes virtuales y hay reclamos

La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología comenzó a tomar exámenes virtuales pero los reclamos por diversos problemas comenzaron a llover de forma masiva. Los estudiantes afirman que hay cupos limitados, que no conocen las metodologías que utilizarán los docentes para evaluar y que, a pocos días de la fecha, no saben si podrán rendir o no. Las autoridades están al tanto de las deficiencias y asumen que se trata de un panorama complejo, pero fundamentan que el sistema es un equilibrio entre todos los integrantes de la institución.