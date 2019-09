Se trata del ex policía Daniel Ferreyra, quien no se presentó en el juzgado cipoleño ni avisó que estaba imposibilitado de asistir. Según se conoció, cuando se contactaron con el ex policía, dijo que desde el trabajo no lo dejaron asistir a la audiencia.

Ahora se deberá programar un nuevo encuentro para las próximas semanas.

En diálogo con LM Cipolletti, Claudia Olave pidió a la Justicia que aceleren los tiempos porque ya pasaron tres años y medio de la muerte de su esposo y hasta el momento no hay condenados ni se sabe con certeza qué fue lo que pasó en el calabozo de la Comisaría Cuarta.

“Pedimos conocer la verdad. Estoy segura que ellos (por los policías) son responsables de la muerte, y de intentar encubrir qué fue lo qué pasó”, contó la mujer.

El ex policía ausente había estado prófugo

Daniel Ferreira era cabo de la Policía provincial cuando se produjo la detención de Santiago Sagredo y su encierro en el calabozo de la Unidad Cuarta cipoleña. Tiempo después, el uniformado fue exonerado de la fuerza de seguridad no solo por su imputación en este hecho, sino porque arrastraba una condena por coacción en Villa Regina. En mayo pasado se declaró su rebeldía y se pidió la captura porque no se presentaba en las audiencias, pero dos días más tarde se presentó de forma voluntaria en la Justicia.

