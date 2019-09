El fiscal del caso aclaró que no se trata de un homicidio doloso puesto que los imputados no habrían provocado la muerte de la víctima, sino que se los acusa de haber obrado de forma negligente puesto que no habrían actuado con la debida diligencia a la hora de atender al hombre cuando su salud se vio afectada.

Durante la audiencia de hoy se van a analizar las pruebas y la jueza deberá decidir si la causa avanza a juicio o no.