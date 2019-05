Caso Sagredo: apareció ex policía buscado y fue acusado

Ferreira no había concurrido a una audiencia programada hace 15 días y desde la fiscalía se reclamó una declaración de rebeldía y su captura. Sin embargo, el policía que fue exonerado de la fuerza de seguridad provincial asistió a una nueva convocatoria a principios de esta semana y el fiscal Martín Pezzetta pudo informarle a Ferreira los cargos que enfrenta: se le atribuye negligencia en el cuidado de Sagredo, quien había sido alojado en el calabozo 1 de la Comisaría Cuarta de esta ciudad y, pocas horas después, fue hallado muerto. Entre otras conductas irregulares imputadas a Ferreira, el acusador refirió que violó el deber de cuidado, no dispuso el traslado al hospital del detenido y no efectuó la debida custodia considerando que “Sagredo estaba alcoholizado siendo peligroso para sí mismo”.

En dos meses, se hará el control de acusación, previo al juzgamiento de los cinco acusados.

Un permanente reclamo de justicia

Daniel Ferreira era cabo de la Policía provincial cuando se produjo la detención de Santiago Sagredo y su encierro en el calabozo 1 de la Unidad Cuarta cipoleña. Tiempo después, el uniformado fue exonerado de la fuerza de seguridad no solo por su imputación en este hecho, sino porque arrastraba una condena por coacción en Villa Regina, explicaron fuentes judiciales.

El fallecimiento de Sagredo ocurrió el 15 de abril de 2016 y su esposa se encargó de reclamar en forma insistente al Ministerio Público la investigación sobre las circunstancias del hecho.