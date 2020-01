Esmeralda Mitre, la revelación de Las Grutas: "No soy esa figura cool que todos creen"

Protagoniza “No soy yo, soy vos” todas las noches en el teatro Astor junto con Atilio Veronelli, Beto César y Carolina Solart, una comedia del absurdo donde, a través de una máquina, se transfieren las mentes entre los personajes y todo se vuelve una verdadera locura. Además, Esmeralda canta los temas que supo popularizar en la pista de Showmatch y hace subir al público al escenario para terminar bailando todos juntos.

“Las Grutas me recibió muy bien y estoy muy agradecida de esta oportunidad, de promover de alguna manera el arte y el turismo de esta forma. Es la tercera plaza teatral del país con muchas posibilidades, más grande de lo que creemos. Tuve ofertas para hacer otras temporadas, como en Mar del Plata, y es la primera vez que me decidí a hacer teatro de verano. Admiro mucho a Veronelli como dramaturgo y director, y me gustó la tranquilidad del lugar. Cuando viajé a conocer Las Grutas me encantó. Me sedujo la maravilla de este lugar y sus playas, y poder colaborar con la difusión del teatro desde acá”, expresó la actriz.

Detalló que la obra es humor exacerbado, es comedia del absurdo, y que su papel es de una “concheta extrema” y poco inteligente que lleva adelante la manipulación de un matrimonio. “Hace reír mucho porque es una trasplantadora de mentes. En la obra canto y bailo, y me suelto a una cosa nueva, a un intercambio con el público muy cercano. La obra está siendo un éxito, nos va muy bien y estoy súper contenta”, comentó.

Aseguró que ni siquiera Australia cuenta con playas tan lindas. “No puedo creer las playas que tiene Las Grutas; hace poco viajé a Australia y puedo decir que no conocí lugar más poético y lindo que Las Grutas. Ni en Australia tienen estas playas”, afirmó.

"No soy yo, soy vos" estará todos los días a las 23 en la sala del teatro Astor, sobre la peatonal, hasta el 2 de marzo.

Canta, baila y descontrola la peatonal

Hace algunos días Esmeralda salió en plena peatonal y se puso a cantar y bailar con todos los turistas que pasaban por la puerta del teatro, y llamó la atención. Muchos la creían una figura con cierta distancia con la gente, y supo romper con ese estereotipo de mujer adinerada y antipática que la encasilló la televisión, sobre todo vinculado a su apellido.

“Mi idea es poder dar vuelta eso y no encasillarme. Tengo el estigma de ser una persona cool y prejuiciosa, y tengo que dar vuelto esto, llegar a la gente y poder evolucionar. Pueden que se sorprendan, pero yo soy así, soy muy verdadera, y muchas veces eso también me ha costado caro”, comentó. Además de salir a la calle como cualquier visitante no duda en frenar cada vez que le piden una foto, y regalar besos y abrazos sin ningún problema.

Impactada por el video del animal arrojado desde un helicóptero

Sobre el animal arrojado desde un helicóptero a una pileta en Punta del Este, Esmeralda dijo que ver esa escena le pareció muy fuerte, aunque se limitó a no opinar demasiado al respecto hasta no conocer toda la verdad.

“Estoy muy acostumbrada a que opinen mucho de mí, y mientan, y no quiero hacer lo mismo sin saber qué fue lo que pasó realmente o quiénes lo hicieron”, explicó.

