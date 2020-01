El actor Germán Kraus que se encuentra haciendo temporada en Las Grutas, habló de las polémicas declaraciones de Susana Giménez sobre los pobres y dijo que las personas públicas no deberían manifestarse políticamente en los medios. “Las figuras públicas no deben expresar ideas políticas porque pueden ser tendenciosos. Además, no nos conviene y no es ético”, indicó.

Kraus, conocido popularmente por su papel en “Mi familia es un dibujo” inauguró la temporada grutense el 4 de enero pasado encabezando la obra de teatro “Soy tu ángel”, en la sala del casino junto con las actrices Silvia Peyrou y Bianca Lauria. En diálogo con LU5, consultado sobre las polémicas frases de Susana Giménez en las que mandó a la gente del norte a trabajar al campo, dijo que las figuras no deben involucrarse en política ni expresarse a favor o en contra de ningún gobierno de turno.

“No podemos ser tendenciosos y llevar al público para el lado que creamos mejor, por cuestiones personales. A los actores tampoco nos conviene. Sí bien en los últimos gobiernos no hubo listas negras, si hubo listas blancas con preferencias a los actores que tenían las mismas ideas. Esto no es ético para el público ni conveniente para el actor”, expresó Kraus.

Sobre la situación económica durante el gobierno de Macri, Kraus dijo que costó y que debió complementar con otras cosas además de su trabajo como actor.

“Yo trabajé con todos los gobiernos, con todas las ideas. A veces demanda un poco más de esfuerzo, y viví mucho de gira este último tiempo. Tuve que moverme y complementarlo con alguna que otra oportunidad. Siempre tuve que trabajar. Hubo momentos muchos más difíciles en la Argentina que ya todos sabemos”, indicó, haciendo alusión a la dictadura militar.

Sobre la venta de entradas en la costa rionegrina, indicó que se nota la crisis económica. “La gente empieza a recortar gastos y siempre arranca por los espectáculos. Eso se nota”, expresó.

soy tu ángel las grutas

El reconocido actor explicó que “Soy tu ángel” fue escrita por él y que se trata de situaciones cotidianas que fue viviendo o escuchando durante toda su vida. “Es una comedia con personajes que se identifican con el público. Son cosas que suceden y que te cuentan, plasmadas en un guion. Las expectativas es que la gente se divierta y la pase bien, pero tiene su momento emotivo y sentimental también”, relató.

La obra se presenta de martes a domingo en dos funciones, a las 22:30 y 00:30 en la sala del casino ubicada en la Tercera Bajada.

