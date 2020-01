Atilio Veronelli: el actor que apostó por el teatro en Las Grutas

Dijo que la obra cuenta con entradas populares, sumado a todas las promociones típicas de la temporada. “Pese a eso, se nota que es más la gente que pasea que la que entra al teatro; en todos los comercios en general ocurre lo mismo”, relató.

Sobre los integrantes del elenco, dijo estar muy conforme, especialmente con Esmeralda que le pareció un hallazgo.

“La había escuchado en la tele y me parecía un poco quilombera, pero es una persona adorable. Ella es parte de su circunstancia, que es ser parte de la familia Mitre, y no creo que sea mala persona, sino que expresa ideas con las que yo no concuerdo al igual que mucha gente. Este grupo logró romper con la grieta, porque de los cuatro soy el único que no apoyó al macrismo, que me parece la peor enfermedad de la república. Pese a eso no tenemos ningún problema”, aseguró.

Veronelli habló también del temor por los incendios que afectó a la zona de las Grutas la semana pasada. “Durante los incendios veíamos mucho humo todo el tiempo, y le afectaba sobre todo a la gente alérgica. Nos enteramos que afectaba a algunos barrios aledaños, y que no había lugar en los hoteles, pero en lo general no nos preocupamos mucho. Me hizo acordar un poquito a la guerra de Malvinas cuando nos mostraban los partes, veíamos los aviones, y nosotros seguíamos como si nada, como si la guerra fuera en Medio Oriente”, comentó.

No soy yo, soy vos, fue escrita y dirigida por Veronelli. La obra cuenta la historia de una máquina que trasplanta el cerebro de una persona y lo planta en otra, provocando un sinfín de escenas humorísticas entre personas con mentes cambiadas para estallar en risas.

También Veronelli forma parte de “La playa de papel”, un stand up junto a Beto César, para no dejar de reírse. La función es cada medianoche en la sala del teatro Astor. “No es agotador trabajar en dos obras de teatro en simultánea, es un placer. Agotador sería trabajar en el puerto, laburad de mucama y que te paguen dos mangos; nosotros hacemos lo que queremos y no nos podemos quejar”, indicó.

La histórica pelea con Moria Casan

La capocómica desprestigia en televisión a Veronelli cada vez que alguien lo nombra, incluso haciendo gestos de vomito. Se trata de una antigua pelea, que hasta el día de hoy no logran hacer las paces.

“Moria me parece una de las personas más desagradables del planeta. Tiene una doble moral espantosa. Es una persona detestable. Cada vez que habla mal de mí, me enaltece. Es una mujer sin ética”, indicó Veronelli. Agregó que cada vez que la ve, le dice lo que piensa, y que “como no se lo banca, después dice estupideces en la televisión”.

