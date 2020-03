Entrega oficial de alimentos para los taxistas

Un integrante de la asociación, Segundo Chávez, se ha hecho cargo de la confección de una lista de potenciales beneficiarios de la ayuda municipal. Asumido su rol, invitó a sus colegas a través de redes sociales. El plazo concluye hoy a las 11.

Por su parte, Núñez manifestó que no solamente desde la asociación de taxistas sino de otros gremios y organizaciones se están recibiendo a diario solicitudes de alimentos. Precisó que el Municipio atenderá todos los requerimientos pero después evaluará, cruzando datos con la Anses y Provincia, entre otras instancias, si corresponde entregar la ayuda o no. La asistencia local se concentrará en aquellos que no tengan otro aporte.

