En Río Negro informan sobre cómo detectar y prevenir rabia en animales

Los principales transmisores de rabia son los perros y gatos; también los murciélagos y zorros. No tiene cura y sin tratamiento previo puede producir la muerte.

Se puede prevenir vacunando todos los años perros y gatos, no teniendo contacto directo con zorros, murciélagos y otros animales silvestres.

¿Cómo reconocer la rabia en animales?

En el caso de los murciélagos, se pueden presentar accidentes por mordedura en el caso de manipulación del animal, ya que estos solo se alimentan de insectos en nuestra zona.

Para identificar si estos animales tienen rabia se puede observar que el animal no puede volar, aparecen durante el día y se encuentran en el piso o superficies lisas. La recomendación es no tocarlo, se debe aislar con un recipiente (balde, caja, etc.) evitando el contacto con personas, perros y gatos.

En el caso de los perros y/o gatos, se puede detectar la rabia cuando presentan cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.

Cabe destacar que en la Región Patagónica solo circula la variante aérea (la del murciélago), pero en ocasiones puede transmitirse a perros o gatos por mordedura accidental, por ello la importancia de mantener vacunadas a las mascotas.

Ante la mordedura de un animal, es necesario:

- Concurrir rápidamente a un centro de la salud para ser atendidos por un médico y se evalúe la necesidad de aplicar antibióticos, vacuna antitética y tratamiento antirrábico específico.

- Lavar la herida con abundante agua y jabón, no aplicar alcohol, ni desinfectante.

- Consultar a un médico veterinario o área de zoonosis municipal para que se realice la observación antirrábica del animal mordedor (Ley 22953/83).

Si se encuentra con un animal en estas condiciones, con sintomatología compatible con rabia, llame a la URESA (Unidad de Salud Ambiental) o a Zoonosis Municipal.

· URESA Viedma: 02920 - 425300

· URESA Roca: 0298 - 4432484

· URESA Villa Regina: 0298 - 4461926

· URESA Cipo: 0299 - 4775472

· URESA Cinco Saltos: 0299 - 4980735

· URESA Choele: 02946 - 442787

· URESA Río Colorado: 02931 - 432222

· URESA SAO: 02934 - 422917

· URESA Sierra Grande: 02934481092

· URESA Valcheta: 02934 - 493232

· URESA Bariloche: 0294 - 4426118

· URESA Bolsón: 02944 - 492838

· URESA Jacobacci: 02940 – 432076

· URESA Sierra Colorada: 02940 - 495021

· URESA Los Menucos: 02940 - 492004.