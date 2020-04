En plena pandemia, verduras y frutas están por las nubes

Incluso se quejó de los depósitos mayoristas -de verduras y frutas- que se ponen de acuerdo para fijar precios más altos, que anulen alternativas más económicas; y que no discriminen entre los precios de verduras que se producen en la zona, mucho más baratos, con toda la producción que llega de otras provincias, como Mendoza.

"Creo que se están aprovechando de la situación, porque no se justifica tanto aumento. Estos son precios que se manejan en invierno, cuando se termina la producción de la zona y dependemos de lo que viene de afuera", añadió el verdulero.

Desde otra verdulería ubicada en la calle San Martín 598, Nicolás hizo hincapié en que "los precios no los aumentamos nosotros que vendemos al por menor". Reconoció que ese el "gran inconveniente" que tienen con los clientes en tiempos de cuarentena.

Los verduleros consultados por LMCipolletti advirtieron que el primer aumento fuerte se dio la semana pasada. Desde entonces, los precios se ajustan con bastante frecuencia y sobre distintos productos. Cuando no es la papa o la banana y la naranja, es el limón, el zapallito, la zanahoria. Distintas verduras y frutas exhiben aumentos que van del 40 al 60 por ciento.

Para el verdulero Nicolás, los precios suben antes de que lleguen al mercado central de la zona, ya vienen remarcados desde Buenos Aires y Mendoza, y acá los aumentan un poquito más. "No esta bueno, pero es la realidad", dijo, resignado.

Desde otra verdulería ubicada en la calle Córdoba 302, advirtieron que la "pelea por los precios con los proveedores es contante", y aseveraron que no ofrecen mayores explicaciones, más allá de la cuarentena, los feriados, algún faltante de mercadería. "Se aprovechan de la situación. y no tendría que ser así, pero es lo que está pasando", indicaron.

Verduras y frutas con aumento

Dentro del universo de las verduras y frutas, la papa, algo tan básico en la mesa de los argentinos, se consigue muy cara en esta ciudad. También aumentó mucho la zanahoria y la naranja.

Martín, otro verdulero de la calle Mariano Moreno y San Luis, contó a LMCipolletti que la papa subió casi un 60 por ciento: "La bolsa -de 16 kilos- valía entre 380 y 400 pesos, y hoy anda en los 650 o 700 pesos".

"Algo parecido pasó con la cebolla. Hoy está a 390 pesos, la bolsa, y estaba a 200 pesos y monedas", señalaron desde la verdulería de calle Córdoba 302.

El verdulero Martín reparó también sobre la naranja, un caso aparte que aumentó muchísimo: "El cajón andaba en 500, 450 pesos; y ahora se consigue a 900 y 1100 pesos, depende la calidad y marca".

Notó que los precios comenzaron a subir a partir del 21 de marzo, y arriesgó a pensar que ya no pueden seguir subiendo. "La semana pasada era un caos, pero esta semana está más tranquilo, los precios se estabilizaron, no hubo mayores variaciones, pero baja, no creo que bajen", dijo el verdulero Martín.

Lamentó vender fruta y verdura en estas condiciones, ya que tampoco tiene mucho margen de maniobra para pelear otro escenario: "Tenés que agarrar algo para laburar en el día. No queda otra".

La banana es otra fruta que tuvo un aumento considerable: valía 1200 pesos la caja, y hoy se consigue a 1500 0 1600 pesos. "Por suerte todavía hay mucha verdura de la zona, pero en cuanto caiga una helada no queda nada. Si esto pasaba en invierno sería impagable la verdura", acotó Martín.

Después que pase el miedo

En su verdulería de la calle Mariano Moreno y San Luis, notó que hasta la semana pasada, a los clientes solo les interesaba llenar la bolsa, ni preguntaban por el precio. Gente que compraba un kilo, llevaba tres o cuatro. Sin embargo, anticipó que "ni bien flaquee el bolsillo, se va a empezar a quejar por los aumentos". En otras verdulerías, el malestar ya es evidente.

"La zanahoria es otra verdura aumentó una locura. La bolsa se consigue a 600 pesos, 200 pesos más que antes", indicó Martín. Después está el cajón de zapallito por el que el verdulero Marcos paga arriba de los 700 pesos, mientras que el productor lo vende a 350 o 400 pesos; o la naranja que vendía a 100 pesos, los tres kilos, y hoy se ofrece a 75 pesos o más, el kilo.

"La papa estaba a 350, 450 pesos como cara, y hoy sale 700 la bolsa de 16 kilos. Casi 50 pesos el kilo de costo, es una bestialidad", expresó indignado Marcos. Y terminó diciendo: "No se si se aprovecha la gente de los depósitos o quién, porque los productores dicen que venden su producto al mismo precio. Pero hay que parar la mano en los depósitos o que digan por qué tanto aumento, que lo justifiquen".

