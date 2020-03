En los barrios de la ciudad piden más ayuda del Estado

"Todavía no llega gran parte de los aportes de Nación para los sectores populares y en el Municipio y en Provincia no hay plata", manifestó Lila Calderón.

"Todavía no llega gran parte de los aportes de Nación para los sectores populares y en el Municipio y en Provincia no hay plata", manifestó ayer Lilia Calderón, referente del Barrio Obrero, de la organización Dignidad Rebelde y del Foro por la Tierra y la Vivienda. La dirigente enfatizó que en los barrios no tienen acceso a productos tan básicos para la emergencia como la lavandina y, prácticamente desde que arrancó la crisis sanitaria por el coronavirus, no disponen de alcohol en gel y tampoco de alcohol común.