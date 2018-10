Según Villagra, el pasaje ya subió un 48 por ciento en lo que va del año. El último pedido es para incrementar el pasaje un 20 por ciento más, lo que lo llevaría a $21. Con ese argumento, María Villarroel Sánchez anticipó que votará en contra.

“La calidad del servicio no ha mejorado y no cumple con las expectativas de la gente. Llegan quejas todos los días. Y esto no es atacar el aumento, sino prestar atención a la calidad”, criticó la concejal.

Además, consideró que la empresa debiera ser sancionada por el corte de servicio a las 22 que obedece a la falta de pago de un acuerdo salarial. Aseguró que el Deliberante puede solicitarlo formalmente al Ejecutivo porque “corresponde una multa”.

Villagra marcó la cancha en torno al proyecto y agrandó la interna en el bloque oficialista con una dura respuesta a las quejas de la concejal Marcela Linhardo por la demora en la discusión.

“Quiero salir en defensa del Deliberante y de la presidenta, que tiene mi apoyo total. Yo sé cómo se maneja el Deliberante: el proyecto ingresó el 8 y no hubo sesión aún. Se trata de manejos administrativos que hay que respetar, y al parecer Linhardo aún no sabe cómo es el sistema. Lo que ella dijo no es real. Hay tiempos que se deben cumplir. Si no sabe cómo se trabaja, yo se lo recuerdo”, criticó Villagra en diálogo con LM Cipolletti.

Linhardo había apuntado las responsabilidades de la demora del proyecto para aumentar el boleto del colectivo sobre Lazzaretti y hasta sugirió que no cumplía con sus deberes como funcionaria. Además de la acusación, en el Concejo sorprendió el apuro por llevar el aumento a votación.

EN TRES PASOS

Las claves de un debate polémico

1- La empresa solicitó un aumento del 20 por ciento por el incremento de los costos que provocó la devaluación. El pasaje técnico, que se completa con subsidios, tiene un valor cercano a los $40.

2- Este año los pasajeros ya pagaron un incremento de los pasajes, aprobado tras un fuerte debate y con cuestionamientos al servicio que brinda la empresa. Las concejales que se opondrían a otro tarifazo aseguran que las quejas de los usuarios no cesaron.

3- Actualmente, los usuarios no pueden viajar después de las 22 por una medida de fuerza. Los choferes suspenden el servicio porque la empresa no les paga un incremento salarial acordado en paritarias. Para Villagra, la firma debe ser multada por el Ejecutivo.