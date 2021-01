El viaje de egresados en primera persona: "La noche era un escándalo"

“Era obvio que todos nos íbamos a contagiar si cuando presenté síntomas en Villa Carlos Paz, el médico me dijo que estaba insolado y me dio paracetamol”, contó a LM Neuquén, con bronca, uno de los jóvenes que fue al viaje de egresados y volvió contagiado de coronavirus .

"Me sentí abandonado”, relató el joven de 18 años, que prefirió reservar su identidad. El fue uno de los más de 300 estudiantes del Alto Valle que en las primeras horas del 2021 partieron para la ciudad cordobesa. De ese grupo, 80 ya regresaron a El Valle, pero no se dio a conocer cuántos resultaron infectados.

Desde la empresa de viajes le habían dicho a cada una de las familias que debían quedar en aislamiento al menos 10 días antes de partir “para hacer una burbuja social”. “Obviamente no todos lo respetaron porque el primer día ya había un chico que dio Covid positivo, que lo mandaron devuelta a la casa”, dijo.

"Lo peor no es contagiarte, porque pudo haber pasado en cualquier momento. Si no que desde la empresa, en vez de aislar a todo el grupo que durmió y compartió asiento, les dieron el alta el mismo día sin hacerles test ni nada. Estaban comiendo ahí con nosotros y eran contacto estrecho", añadió.

Exponiendo el grado de “inconsciencia” que se manejó en esos momento, aseguró que “la noche era un escándalo”. Para ingresar a los boliches debían hacer fila, “con algo de distancia”, y se los obligó tener barbijos, pero “adentro era una cosa totalmente distinta”.

“Después de 15 minutos no había nadie con barbijos y no había control. Nadie decía nada y lo peor de todo era que cuando la noche transcurría, empezaban a llegar chicos de otras empresas y de otros lados del país”, dijo, tras cuestionar que aquella “burbuja social” que se había prometido durante el viaje no fue tal.

“También se hacían los boludos. Un conocido mío estaba dentro de un boliche, con frío y tiritando, claramente con fiebre y nadie le preguntó cómo estaba o intentó sacarlo de ahí. O sea, es una pandemia y el chabón levantó temperatura y nadie mira”, cuestionó el joven.

Por su parte, el único lugar en donde “sí se respetó todos los protocolos eran en el hotel”, en donde “sí o si debías caminar con barbijo, mucho alcohol en gel y distancia". "Pero el resto, nada", reafirmó.

Positivo en primera persona

Tres noches antes de emprender la vuelta, este joven de 18 años comenzó a sentirse mal. “Yo estaba en la fiesta de disfraces, medio aburrido de bailar y me volví al hotel caminando, porque estábamos en uno que quedaba frente, entonces nos dejaban volver solos. Al llegar a la habitación, me sentí pesado y levanté fiebre”, describió.

Al día siguiente, la fiebre continuó y a eso se sumó un dolor en el cuerpo. “Ahí supe que era Covid”, adelantó y decidió llamar al médico.

“Vino el doctor y me preguntó cómo me sentía. Dije lo que me pasaba y me preguntó si tenía olfato y gusto. Les respondí que sí, y me dijo: 'Ah bueno, entonces estás insolado'. Fue increíble, o sea cuando me dijo eso, me quedé helado y me dio paracetamol para el dolor”, contó.

Además apuntó contra los coordinadores, que dieron respuestas ante la situación. "Les pedía agua o algo, y daban vueltas. Nadie aparecía, no me respondían, nada. Tenían que estar mis amigos atrás", se enojó.

Según dijo el joven "una 15 personas dieron positivo" en Villa Carlos Paz. "Eso fue lo que pude saber una vez que llegamos a Neuquén y empezamos a preguntar", explicó.

La vuelta, “todos contagiados”

“Cuando nos estábamos volviendo no les importó que nos sintiéramos mal. Un amigo también se sintió como el orto y nos metieron al bondi como veníamos y nos mandaron de vuelta. Ni distancia, ni separación entre los que teníamos fiebre. Claro, ya sabían que estábamos todos contagiados”, intuyó.

Al llegar a la terminal, “volvieron los protocolos”. Los hicieron bajarse, dejar los datos personales y mencionar si tuvieron síntomas. De ahí, cada uno a su casa y luego a esperar un llamado para el turno del hisopado.

ETON-egresados-conatago-covid-operativo4.jpg Claudio Espinoza

A este joven le tocó ir al búnker del Espacio DUAM. “Fui y éramos unos 10 egresados. Todos positivos”, contó e hizo un estado de situación: “Mirá, de los 300 que fuimos más o menos, creo que más de 250 chicos contrajimos el virus. Los dos colectivos que llegaron a Neuquén, todos dimos positivos. Estábamos todos en la misma situación".

Entre la bronca y el “dolor por el abandono”, este joven de 18 años terminó su viaje de egresados aislado, con Covid y decidió “cerrar la etapa con un mensaje”. “Fui al grupo de WhatsApp, mencioné a los coordinadores y los mandé a la mierda. Después de eso, salí del grupo y nunca más”, concluyó.