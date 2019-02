“Nosotros corroboramos la documentación y la enviamos al ministerio de Salud. El doctor comenzó con funciones el 1 de diciembre en la guardia general. No había ningún impedimento. Sus antecedentes nacionales y la carga del banco genético no presentaban registros”, expresó en diálogo con LU19. Agregó que su función no era la de ginecólogo, sino generalista.

“La semana pasada me llega una captura de pantalla con datos de una sentencia por abuso sexual en Salta. Yo estaba de licencia y pedí a la guarida que se lo separe de manera preventiva de sus funciones hasta investigar bien sus antecedentes y ver si habíamos omitido algo. Pregunté nuevamente, y no vimos ninguna causa. El lunes pasado me reincorporé y le pedí una reunión. Le dije que no lo podíamos seguir teniendo en el equipo por sus antecedentes, y que no tenía ninguna causal formal para echarlo. Le pedí que busque un traslado o que renuncie. Él nos comentó que cumplió con su condena y que estaba habilitado para ejercer la medicina”, explicó Marezi.

El martes pasado el médico presentó la renuncia por motivos personas, y se conoció que se fue de la zona junto con su familia. “Se supone que los antecedentes emitidos por las instituciones públicas son las valederas. En los certificados no figuraba ninguna sentencia. Los controles de admisión no fallaron”, aseguró la directora del nosocomio.

En diálogo con LM Cipolletti, el secretario de Gestión de Salud de Río Negro, Daniel Aroca, afirmó que personas condenadas por abuso sexual no pueden ingresar a la administración pública provincial porque la legislación lo prohíbe. Aseguró que en este caso todos los controles que se hicieron dieron aptos, tanto los certificados de antecedentes provinciales como el emitido por la Policía Federal, y hasta el certificado de ética del Colegio Médico de Salta.

“Una persona con estos antecedentes no puede ingresar porque hay impedimentos administrativos. El medico ejercía funciones en las guardias de los hospitales de Cinco Saltos, Allen y Fernández Oro. Sus certificaciones estaban en regla y no expresaban nada sobre la causa judicial. La provincia no tiene posibilidad de ingresar gente a la Administración Pública a discreción, hay muchos controles de por medio, y todos se cumplieron en tiempo y forma. En el ministerio de Salud queda un legajo de actuaciones donde consta todo lo ocurrido y está a disposición si cualquier ministerio de cualquier provincia nos consulta. Allí consta todo, porque es información pública”, explicó Aroca.

ATE expulsó del sindicato al médico abusador

La Asociación Trabajadores del Estado expulsó del sindicato al médico Rafael Orellana, apenas tuvo conocimiento que prestaba servicios en las guardias de los hospitales de Cinco Saltos y Allen, estando condenado desde 2018 a diez meses de prisión y a dos años de inhabilitación profesional por abuso sexual a una menor.

“Desde que tomamos conocimiento de las denuncias que pesan sobre Orellana, solicitamos a nuestra conducción provincial y nacional la expulsión de este profesional que cumplía funciones en los hospitales”, informó Dora Fernández, secretaria general de la seccional Norte.

“A su vez, solicitaremos a las autoridades competentes que se dé cumplimiento a las condiciones de ingreso e impedimentos a la administración pública provincial indicadas en la ley 3487. Si bien se entiende que las autoridades ministeriales solicitaron su inmediata renuncia, no puede volver a ocurrir en ningún organismo que se ponga en riesgo la integridad física de las pacientes y trabajadoras”, agregó la dirigente.