El Deliberante de Oro le hizo un guiño a la inclusión

El martes fue su primer día de trabajo. Llegó acompañado hasta la puerta de su madre, Norma Rodríguez, aunque pidió ingresar solo. Estaba nervioso, pero contento, y en pocos minutos hizo del lugar su espacio. Primero le presentaron a quienes serían sus nuevos compañeros, y luego comenzó con algunas tareas de incentivo, como sacar fotocopias, llevar documentación a las oficinas y manejar la computadora.

Por el momento tendrá una jornada laboral de prueba de alrededor de cinco horas semanales, y la intención de quienes impulsaron esta experiencia es que sea incorporado como un empleado municipal de planta permanente, tenga un sueldo y pueda abrir las puertas del trabajo registrado a más personas en su situación.

Al frente de la iniciativa están los concejales del bloque del Frente de Todos, Beatriz Rodríguez y Walter Soto, quienes expresaron que la verdadera inclusión está en brindar oportunidades a todos, y que ese todos incluya también a las personas con discapacidad.

"Fue una decisión del bloque llevar a cabo la experiencia de incorporar a Eduardo al equipo de trabajo. Él nos está ayudando en varias tareas administrativas y es una forma de brindarle una oportunidad a la verdadera inclusión. Es la primera experiencia de este tipo en la ciudad, y esperemos que se pueda replicar en el ambiente público y también en los privados", contó Soto.

Relató que Eduardo, de 39 años, es un reconocido vecino de la ciudad y una persona muy querida. Además, tomó trascendencia local luego de participar de un programa de radio. "Fue él mismo quien reclamó que quería trabajar; sentía la necesidad de ser un vecino útil para la sociedad. El año pasado nos contó que buscaba una oportunidad y esta semana empezamos a trabajar, adecuándonos nosotros a él. Somos nosotros quienes nos debemos adaptar", dijo el concejal.

"Eduardo sabe leer y comprende", aseguró la concejala Rodríguez. Sumó que maneja la computadora, saca fotocopias y los acompaña a algunas reuniones. "Queremos hacerlo partícipe de todas las situaciones laborales que tenemos a diario en el Deliberante, y que pueda entablar vínculos con el resto del plantel. Tenemos pensado plantear por ordenanza la incorporación obligatoria de un porcentaje de personas con discapacidad a la Administración Pública como se hizo con el cupo laboral trans", expresó la funcionaria.

Eduardo se mostró muy contento y motivado por su nuevo compromiso. "Me gusta trabajar acá. Me tratan bien y me siento querido. Mi familia también está contenta", indicó.

A Eduardo le gustan los deportes y dos veces por semana concurre al polideportivo Municipal de Cipolletti a practicar básquet y gimnasia. Además, durante las fiestas populares es el encargado de un puesto de venta de choripanes.

A partir de esta primera experiencia, el Frente de Todos impulsará una ordenanza que garantice un cupo laboral a personas con discapacidad en Fernández Oro. Ese Municipio ya tiene vigente el cupo para las personas trans.

Participaba en un programa de radio y reclamó una oportunidad laboral, según recordó el concejal Walter Soto, del FdT. Por eso, el bloque legislativo lo incorporó a su staff. Eduardo hará trabajos administrativos y participará de las reuniones.

Una necesidad personal que puede abrir puertas a otros

A Eduardo le gustan los deportes y dos veces por semana concurre al polideportivo Municipal de Cipolletti a practicar básquet y gimnasia. Además, durante las fiestas populares es el encargado de un puesto de venta de choripanes.

Participaba en un programa de radio y reclamó una oportunidad laboral, según recordó el concejal Walter Soto, del FdT. Por eso, el bloque legislativo lo incorporó a su staff. Eduardo hará trabajos administrativos y participará de las reuniones.

A partir de esta primera experiencia, el Frente de Todos impulsará una ordenanza que garantice un cupo laboral a personas con discapacidad en Fernández Oro. Ese Municipio ya tiene vigente el cupo para las personas trans.

LEÉ MÁS

El estado judicial de Meza, el pedófilo condenado tres veces y que continúa libre

Pescó una trucha de 6 kilos en el Canal Principal de Riego