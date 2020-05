El consumo en todo el país cayó en picada en abril

El dirigente local José Luis Bunter dijo que prefirieron no concluir un estudio propio que habían largado al comprobar el desastre que existía y al evaluar el impacto negativo que los resultados podían arrojar para la estabilidad profesional y emocional de los comerciantes. Alcanzaron a relevar la realidad de 15 comercios y se espantaron por los niveles del desplome.

Sostuvo que en Cipolletti algunos establecimientos pudieron operar con delivery para mantenerse a flote. También los que lograron concretar transacciones on line y pudieron efectuar envíos. Pero la técnica de las aplicaciones electrónicas está todavía en proceso de maduración en Cipolletti y ya hay varios locales, en particular del rubro de la gastronomía, que no van a volver a abrir sus puertas.

