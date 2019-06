El abogado del ginecólogo habló del bozal legal a Rodríguez Lastra

“Desde ya, a nuestro entender por la lectura de las resoluciones, no se ha colocado ningún bozal legal. Los jueces no han establecido ninguna prohibición en concreto, sino han recordado a todos, incluyendo defensa, Fiscalía, psicólogo, y prensa, los principios vigentes desde incluso antes del juicio y que, como dice la resolución de familia, hasta aquí hemos cumplido. Sin dudas que no se puede revelar la identidad de la joven, ni del bebé, cuestión que jamás hemos hecho nosotros y no lo haremos”, expresó Torres.

El abogado de Rodríguez Lastra apuntó contra el psicólogo de la víctima. “Hace poco el psicólogo que reclamaba mediáticamente por la joven aparece en una foto con ella en un medio de prensa. Nos preguntamos, ¿podía llevarla a una entrevista y permitir que se la retrate, más allá que no se ve su cara? ¿La resguarda el psicólogo llevándola a los medios? ¿Alguien habrá hecho algo con esto? ¿Qué interés tendrá detrás de hacernos callar?”, se preguntó el abogado viedmense.

Admitió que la defensa del ginecólogo, y el propio imputado, han sido respetuosos en todo el juicio de la joven y del bebé. “Sí vamos a manifestarnos en el proceso porque no nos han dado traslado de ningún planteó previo a las resoluciones. El día martes vamos a hacer una presentación aclaratoria y luego nos expresarnos con mayor énfasis sobre la cuestión”, publicó Torres.

El jueves pasado salieron dos resoluciones judiciales. La primera, firmada por el juez del caso, Álvaro Meynet, en la que recuerda a los implicados resguardar secreto para evitar afectar a la víctima, y la del juez de Familia, Jorge Benatti, en la que indica la prohibición de brindar detalles públicos sobre el bebé nacido y dado en adopción. Desobedecer las órdenes judiciales pueden ser condenados con prisión.

