Luego de contar lo qué pasó durante el viaje de egresados en Córdoba , familiares de algunos estudiantes que contrajeron Covid -19 también acusaron a la empresa de turismo de haberlos abandonado, ya que no volvieron a comunicarse con ellos desde que llegaron el domingo por la mañana ni los notificaron del desperfecto técnico en la unidad que los demoró alrededor de cuatro horas.

Al respecto, un grupo de padres y madres de una de las escuelas cipoleñas que realizó el viaje expresó a LM Cipolletti que la empresa les mintió sobre lo que ocurrió durante la estadía de los jóvenes y que no cumplieron con los protocolos sanitarios que les habían asegurado, lo que provocó un brote entre los alumnos provenientes de diferentes establecimientos educativos del Alto Valle.

"Si se contagian sin querer hacemos todo lo que haya que hacer, pero ellos taparon los síntomas, le mintieron a los chicos, les dijeron que estaban insolados, nos mintieron a nosotros. Ni siquiera nos avisaron que el colectivo se había roto y que iba a llegar más tarde, no sabíamos dónde estaban nuestros hijos ni en qué estado de salud de encontraban", sentenciaron.

Y agregaron que la mayoría de las familias se aislaron por cuenta propia ya que no recibieron ningún tipo de indicaciones, pero que -afortunadamente- una operadora del 109 se comunicó con ellos para brindarles asistencia y contención. "Ella gestionó todo el tema de los hisopados porque nuestras obras sociales no nos dieron respuestas. Es la única que se está haciendo responsable y no nos parece justo", concluyeron.

Operativo estudiantes Covid Egresados con Covid-19: denuncian abandono por parte de la empresa Antonio Spagnuolo

Un viaje para el olvido

Luego del regreso de los estudiantes, las familias comenzaron a hablar entre ellas e investigar qué había ocurrido realmente durante el viaje. De esta manera, se enteraron que el segundo día en Córdoba dos chicas oriundas de Neuquén habrían dado positivo para coronavirus y la empresa las envío a sus casas sin informarle nada a nadie ni activar el protocolo correspondiente para aislar al resto.

En este sentido, detallaron que, luego de este suceso, más estudiantes comenzaron a sentirse mal y que, como el médico de la empresa les dijo que sólo estaban insolados, siguieron disfrutando con normalidad.

Por su parte, relataron que, antes subirse al colectivo de regreso al Alto Valle, una de las chicas tenía casi 39°C de fiebre y que desde la empresa le quisieron dar una inyección para que la misma bajara y pudieran emprender la vuelta. Sin embargo, la joven comenzó a llorar y solo le dieron "dos pastillas de Paracetamol para ocultar los síntomas".

También aseguraron que en el colectivo los separaron en dos grupos: abajo los que tenían síntomas y arriba los que no, pero que finalmente los terminaron mezclando sin importar su estado de salud y ahora todos están a la espera de los resultados de su hisopado, salvo uno de ellos, que ya lo realizó y dio positivo.